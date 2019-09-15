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15.09.2019 - 10:52 | | DHA

28 ayrı suçtan aranan şüpheli Kuşadası'nda yakalanıp, tutuklandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, polis tarafından sahte kimlikle yakalanan, hırsızlık, dolandırıcılık ve resmi evrakta sahtecilik gibi 28 ayrı suçtan arandığı belirlenen T.K., tutuklandı.

28 ayrı suçtan aranan şüpheli Kuşadası'nda yakalanıp, tutuklandı

Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, hırsızlık, dolandırıcılık ve resmi evrakta sahtecilik gibi 28 ayrı suçtan aranan T.K.'nin Kuşadası'na geldiğini belirledi. Dün sabah harekete geçen polis, T.K.'nin Kadınlar Denizi Mahallesi, Yüksel Yalova Caddesi'nde olduğunu tespit edip, operasyon düzenledi. T.K., gözaltına alındı. T.K.'nin üzerinde yapılan aramada çıkan kimliğin sahte olduğu belirlendi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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