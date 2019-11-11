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11.11.2019 - 15:16 | | DHA

300 yıllık tarihi hamamda define aradılar!

Çanakkale’de 1700'lü yıllardan kalma Osmanlı hamamında define arayan 8 şüpheli, kaçak kazı yaparken polis tarafından yakalandı. Müze Müdürlüğü yetkililerinin, kazı sırasında hamam yapısına zarar verdikleri gerekçesiyle haklarında suç duyurusunda bulunduğu şüpheliler, savcılığa sevk edildi.

300 yıllık tarihi hamamda define aradılar!

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince, jandarma destekli ve Müze Müdürlüğü yetkilileriyle koordineli olarak düzenlenen operasyonda, Merkeze bağlı Kızılkeçili köyü Uçmakbaba mevkisinde 1700'lü yıllara ait Osmanlı hamamında define arayan 8 şüpheli yakalandı. İncelemede, yıkılmış ve dış duvarları ayakta olan hamam yapısına, definecilerin kaçak kazı sırasında zarar verdikleri belirtildi. 

Çanakkale Müze Müdürlüğü yetkilileri ise, hamam kalıntılarının yakınında bulunan Osmanlı mezarlığındaki mezar taşları okumasında, hamamın 1700'lü yıllara ait olduğunu belirledi. Daha önce tescili yapılmamış olan Osmanlı hamamı ve mezarlığı için Müze Müdürlüğü yetkililerince tescil işlemi başlatıldı. Kazı sırasında hamam yapısına zarar verdiği belirlenen şüpheliler hakkında ise, savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. 

Emniyetteki ifadeleri tamamlanan 8 şüpheli, Adliyeye sevk edildi.

 

 

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