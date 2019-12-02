TekirdaÄŸ NKÃœ'de, bÃ¼nyesinde akupunktur, ozon tedavileri, kupa tedavisi (Hacamat) ve inme halinde acil mÃ¼dahale birimi gibi merkezleri barÄ±ndÄ±ran, Geleneksel ve TamamlayÄ±cÄ± TÄ±p UygulamalarÄ± Merkezi'nin (GETAT) aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reni gerÃ§ekleÅŸtirildi. AÃ§Ä±lÄ±ÅŸa, TBMM BaÅŸkanÄ± Mustafa Åžentop, Vali Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ak Parti TekirdaÄŸ Milletvekili Mustafa Yel, Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± GÃ¼ngÃ¶r KarakuÅŸ, NKÃœ RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. MÃ¼min Åžahin, Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mehmet ErduÄŸan, doktorlar ve akademisyenler katÄ±ldÄ±. AÃ§Ä±lÄ±ÅŸta konuÅŸan TBMM BaÅŸkanÄ± Åžentop, geleneksel ve tamamlayÄ±cÄ± TÄ±p'Ä±n geniÅŸ bir konu olduÄŸunu ifade ederek,Â "Modern dÃ¼ÅŸÃ¼nce, modern dÃ¼nya modelinde olduÄŸu gibi, alternatif tÄ±p tedavileri de hayatÄ±mÄ±zda geniÅŸ yer buluyor" diye konuÅŸtu.

'ALTERNATÄ°F TIP'I TAMAMEN REDDETMEK YANLIÅžTIR'

Modern dÃ¼nyanÄ±n Ã¼rettiÄŸi herÅŸeyin teknoloji dahil olmak Ã¼zere insanlÄ±k tarihinde ortaya Ã§Ä±kan bir tecrÃ¼be olduÄŸunu sÃ¶yleyen Åžentop,Â "Ä°nsanlara Ã§ok bÃ¼yÃ¼k faydalar getirmiÅŸtir. Bu inkar edilemez. Fakat insanlarÄ±n bÃ¼tÃ¼n birikimi tÄ±p alanÄ±nda da sadece modern tÄ±ptan ibaret deÄŸildir. DÃ¼nyanÄ±n Ã§ok farklÄ± yerlerinde modern tÄ±p Ã¶ncesinde tarih olarak da bÃ¶yledir. Ama modern tÄ±p ortaya Ã§Ä±ktÄ±ktan sonra da halen devam eden ve modern tÄ±p dÄ±ÅŸÄ±nda kalan uygulamalardan olan, bu anlamda bakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± ifade ile, 'geleneksel ve tamamlayÄ±cÄ± tÄ±p uygulamalarÄ±' Â ifadesi insanÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kazanmasÄ± iÃ§in bilinen model dÄ±ÅŸÄ±nda baÅŸka bazÄ± faydalÄ± uygulamalar olarak hizmete sunuluyor. Alternatif TÄ±p, o baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z paradigmanÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda kalÄ±yor diye tamamen reddetmek yanlÄ±ÅŸtÄ±r. Ã–nemli olan bu arada insanÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±dÄ±r. Tedavisini gerÃ§ekleÅŸtirecek olan geleneksel ve tamamlayÄ±cÄ± tÄ±p alanÄ±nda destek vermek gerekir ve verilmesi gereken yerde hastanelerdir" diye konuÅŸtu. Â

'TRAKYA'NIN MERKEZÄ° OLACAK'

SÃ¶z konusu hizmetin Trakya'nÄ±n merkezi haline geleceÄŸini sÃ¶yleyen Åžentop; "BÃ¶yle bir merkez TekirdaÄŸ'da yoktu, sadece Ä°stanbul'da vardÄ±. Tedavi iÃ§in vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z KÄ±rklareli'den TekirdaÄŸ'dan Ã§evre illerden Ä°stanbul'a gidiyorlardÄ±. Åžimdi burasÄ± Trakya aÃ§Ä±sÄ±ndan bir merkez olacaktÄ±r. BirÃ§ok aÃ§Ä±dan, hem yakÄ±nlÄ±k aÃ§Ä±sÄ±ndan, kolaylaÅŸtÄ±rmasÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan ve harcanacak masraflar bakÄ±mÄ±ndan da birÃ§ok kolaylÄ±k saÄŸlayacak" dedi.Â

ÅžENTOP TAPU DAÄžITTI

TBMM BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Mustafa Åžentop ve beraberindekiler aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±n ardÄ±ndan Yahya Kemal BeyatlÄ± KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde tapu daÄŸÄ±tÄ±m etkinliÄŸine katÄ±ldÄ±. SÃ¼leymanpaÅŸa Belediyesi ve TekirdaÄŸ BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi tarafÄ±ndan bakanlÄ±kla yÃ¼rÃ¼tÃ¼len sÃ¼recin ardÄ±ndan, AydoÄŸdu Mahallesi Dere Sokaktaki yaklaÅŸÄ±k 40 yÄ±ldÄ±r sÃ¼ren ve ihtilaflÄ± olan arazi ve meskenlerin hukuki sÃ¼reÃ§lerinden sonra Ã§Ã¶zÃ¼lmesi ile 233 parselin tapularÄ± sahiplerine teslim edildi. Åžentop tapu sahiplerinden bazÄ±larÄ±na tapularÄ±nÄ± takdim ettikten sonra, karayolu ile Ã‡orlu havaalanÄ±na hareket etti.Â