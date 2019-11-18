83 bin 121 konutun inşası devam ediyor

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a TOKİ’nin son 10 yılda yaptığı konut sayısını ve illere göre dağılımını sordu. Kurum, CHP’li Karaca’nın soru önergesini TOKİ verileriyle yanıtladı. TOKİ Başkanlığı’nın verilerine göre, son 10 yılda 540 bin 926 konut üretildi. TOKİ, 10 Ekim 2019 itibarıyla 850 bin 266 konut sayısına ulaştı. TOKİ’nin son 10 yılda yaptığı konutlarda ilk sırayı 106 bin 297 konutla İstanbul aldı. “İl bazında konut sayısında” öne çıkan iller Ankara (56 bin 565), Van (21 bin 823), Konya (13 bin 876), Gaziantep (13 bin 835), Kocaeli (10 bin 890), Diyarbakır (9 bin 845), Kayseri (9 bin 825), Malatya (9 bin 231), Bursa (9 bin 213), Denizli (9 bin 166) ve Elazığ (9 bin 36) oldu.

Şırnak’a 10 bin konut

Şırnak’ta ise 2015-2016 yıllarında teröristlerin açtığı hendek ve kurduğu barikatların kaldırılmasına yönelik operasyonda ağır hasar görüp yıkılan konutların yerine yapılan binalarla yeni bir kent kuruldu. TOKİ verisi uyarınca Şırnak’ta da 10 bin 587 konut yapıldı. Son 10 yılda en az konut yapılan iller Artvin, Aydın, Bayburt, Gümüşhane, Iğdır, Kilis, Osmaniye, Siirt, Sinop, Yalova oldu.

Borcunu satış feshi

İnşaatı devam eden toplam konut sayısı 83 bin 121 olarak açıklandı. İnşaatı süren konutların il bazında dağılımında ise İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Denizli, Gaziantep ve Şırnak öne çıktı. TOKİ, son 10 yılda borcunu ödeyemediği için bin 125 konutun satışını feshetti. TOKİ’den birden fazla konut sahibi olanların sayısı 2 bin 39 olarak açıklandı.

Millet bahçelerinin

TOKİ tarafından özelleştirme iş ve işlemleri yapılmadığı belirten Kurum, “TOKİ olarak proje alanlarımızın ortalama yüzde 25’i çevre düzenlemesi kapsamında yeşil alan olarak ayrılmıştır. Ayrıca TOKİ tarafından 11 milyon 200 metre kare alan üzerinde Millet Bahçeleri projelerinin uygulamaları başlatılmıştır. Bu kapsamda 375 bin metre karelik alan tamamlanmış, 1 milyon 810 bin metre karelik alanın inşaatı devam etmekte ve kalan alanların ise plan, proje, ihale çalışmaları devam etmektedir” dedi.

İllere göre fiyat farkı

Kurum, harcama kalemlerinin her ihalede farklılık gösterdiğinden TOKİ Başkanlığı’nca satışa sunulan konutların fiyatlarının ilden ile ve aynı ildeki farklı projelerde de değişiklik gösterdiğini ifade ederken, “TOKİ tarafından ihalesi yapılan konut uygulama alanları; yapılan uygulamaya uygun olarak konut, sosyal donatı alanı vb. kullanımlara ayrılmış imar planı bulunan, TOKİ mülkiyetinde olan ve uygulama yapılmasında hukuksal, fiziki herhangi bir engeli bulunmayan taşınmazları kapsamaktadır. TOKİ konut uygulamalarında insanların sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla okul, sağlık ocağı, cami, ticaret merkezleri, çocuk oyun alanları, spor alanları, açık-kapalı otoparklar, peyzaj alanları, taziye evleri vb. gibi birçok sosyal donatı inşa edilmiştir” diye konuştu.