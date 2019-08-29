Adalar’da atlı fayton gerginliği

Çalıştaya Ulaşım ve Çevreden Sorumlu İBB Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Orhan Demir, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül ve Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan’ın yanı sıra faytoncular, Adalar’da yaşayanlar, sivil toplum kuruluşları, hayvan dernekleri, üniversiteler katıldı. Adalar’ın ulaşım sorunlarına kalıcı çözüm önerileri getirmek amacıyla İBB ve Adalar Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği “Adalar Ulaşım Çalıştayı” gerçekleştirildi.



Çalıştaya Ulaşım ve Çevreden Sorumlu İBB Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Orhan Demir, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül ve Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan’ın yanı sıra faytoncular, Adalar’da yaşayanlar, sivil toplum kuruluşları, hayvan dernekleri, üniversiteler katıldı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Demir, tüm paydaşları aynı masa etrafında toplayarak sorunların çözümünde ortak akılla hareket etmek istediklerini söyledi. Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül ise Adalar’da sanayi istemediklerini belirterek yürüyüş kültürünün geliştirilmesini istedi.



Çalıştayda en fazla gerginlik moderatörlüğünü Prof. Dr. Murat Arslan’ı yaptığı “Hayvan hakları ve çevre” adlı grupta yaşandı. Atların bileklerinin ince olması nedeniyle fazla yük taşıyamadığından dolayı zarar gördüğünü ve denetimlerin yetersiz olduğunu söyleyen hayvanseverler, atlı faytonun kaldırılmasını talep etti.



“Hayvan Hakları ve Çevre” oturumunda, Adalar sakinleri tarafından faytonun kültür ve adanın bir parçası olduğu, iyileştirmeler ve denetlemeler yapılarak devam etmesi gerektiği önerisi sunuldu. Faytonların çalışma ruhsatlarının Tarım ve Orman Bakanlığının yetkisinde olduğu, uygulama aşamasında belediyelerin devreye girdiği hatırlatılarak, denetimle ilgili kısımda kurumlar arası iş birliğinin önemine işaret edildi. “Ada İçi Toplu Ulaşım” oturumunda, ulaşımın sadece faytonlarla sağlamanın mümkün olmadığına değinilerek, faytonlar üzerine binen taşıma yükünün azaltılması için elektrikli akülü araçların adanın dokusuna uygun bir şekilde planlanması gerektiği ele alındı. Ayrıca, Adalar’da toplu taşımaya ihtiyaç olduğu gündeme geldi.