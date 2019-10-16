Aday öğretmenler 24 Kasım’da yemin edecek

MEB Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği, dün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte öğretmenlerin 24 Kasım’ı, “bu benim günüm” diyerek sahiplenmeleri amacıyla okul temelli kutlama faaliyetleri düzenlendi. Bu kapsamda Öğretmenler Günü, bütün öğretmenlerin Atatürk ilke ve inkılapları ile Atatürk’ün eğitim ve öğretime ilişkin düşünce ve idealleri doğrultusunda birlik, beraberliklerini sürekli kılma, öğretmenler arasındaki sevgi ve saygı bağlarını kuvvetlendirme, mesleki dayanışmayı canlı tutmak için yapılacak. Bunun yanı sıra emekli olmuş öğretmenlerin hizmetlerini şükranla anmak, öğretmenlik mesleğinin kamuoyuna daha iyi tanıtılmasını sağlamak, öğretmenlik mesleğinin toplumdaki değerini korumak, yüceltmek ve saygınlığını artırmak amacıyla yapılacak.

Yemin günü olacak

Yönetmelikle, şehit ve gazi öğretmenler ile eğitim personelini çeşitli etkinliklerle anarak hatıralarını canlı tutulacak. Düzenleme kapsamında 24 Kasım, Öğretmenler Günü olmasının yanında, adaylık sürecini tamamlamış öğretmenlerin yemin etme günü de olacak.