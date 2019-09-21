AK Parti yargı paketi taslağını MHP’ye sundu

AK Parti Grup Başkanvekilleri Mehmet Muş ve Cahit Özkan, beraberlerinde Adalet Bakanlığı bürokratları ile birlikte dün MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay’ı ziyaret etti. Yaklaşık bir saat süren görüşmede, 1. yargı paketine ilişkin hazırlanan taslak metin üzerinde öndeğerlendirme yapıldı. Akçay ziyaretin ardından taslak metni MHP Genel Merkezi’ne götürürken, Muş görüşme sonrası gazetecilerin soruları üzerine taslağı HDP dışındaki parti gruplarına da ileteceklerini söyledi.



Yargının iş yükünü hafifletme, tutuklamada keyfiliği önleme, düşünce ve ifade özgürlüğünü daha da güçlendirme hedefli hazırlandığı vurgulanan taslakta 15 ayrı konunda değişiklik öngören 38 maddenin yer aldığı öğrenildi. 1. Yargı paketini Meclis’ten uzlaşma ile geçirmeyi hedefleyen AK Parti, taslağı önümüzdeki hafta CHP ve İYİ Parti’ye de sunacak. Partiler arası görüşmelerin ardından teklifin 1 Ekim’de başlayacak yeni yasama yılında süratle TBMM Başkanlığı’na sunulması ve aynı hızla yasalaştırılması planlanıyor.