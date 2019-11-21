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21.11.2019 - 02:38 | | AA

Akdeniz’de göçmen botu alabora oldu: 67 kişi öldü

Akdeniz’de Libya açıklarında dün akşamüstü saatlerinde alabora olan göçmen botundaki 67 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Akdeniz’de göçmen botu alabora oldu: 67 kişi öldü

İtalyan ANSA ajansının Akdeniz’i geçmeye çalışanlara bağımsız acil yardım desteği sunan “Alarmphone” isimli internet sitesine dayandırdığı haberine göre, Libya’ın başkenti Trablus açıklarında yeni bir göçmen trajedisi yaşandı.

Alarmphone’u arayan bir balıkçı Libya açıklarında yaşanan olayı aktararak göçmenlerden 30'unun kurtarıldığını 67'sinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Görgü tanıkları ise ifadelerinde, balıkçıların yerel saatle 17.00 sularında Trablus açıklarında sönmüş bir bot ve çevresinde denize düşmüş çok sayıda göçmen bulduğunu dile getirdi.

Balıkçıların, Libya Sahil Güvenlik güçlerini yardım için aradıkları ancak ulaşamadıkları da ifade edildi.

 

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