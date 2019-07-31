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31.07.2019 - 11:52| DHA

Akıntıya kapılan arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu! O anlar kamerada

Ordu'nun Perşembe ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren arkadaşı Yunus Emre Aktaş'ı kurtarmak isteyen Deniz Taş (36), yaşamını yitirdi. Kurtarılan Aktaş'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Akıntıya kapılan arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu! O anlar kamerada

Olay, dün akşam saatlerinde Perşembe ilçesi Yason Burnu Mevkii’nde meydana geldi. Yunus Emre Aktaş ve arkadaşı Deniz Taş serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra Yunus Emre Aktaş, dalgalı denizde akıntıya kapıldı. Deniz Taş ve sahildekiler yardıma koştu. Aktaş kıyıya çıkarılırken, bu kez arkadaşı Deniz Taş akıntıya kapılıp kayboldu.

Bir kişinin drone ile havadan taradığı deniz yüzeyinde yeri belirlenen Deniz Taş, tekneye alınarak kıyıya alındı. İlk müdahalesi yapılan Taş, kaldırıldığı Perşembe Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yunus Emre Aktaş'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Akıntıya kapılan arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu O anlar kamerada

Akıntıya kapılan arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu O anlar kamerada

Akıntıya kapılan arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu O anlar kamerada

Su ve mama kaplarını molozla doldurmuşlarEdirne’nin Keşan ilçesinde yaşayan Özen Özkaya (50), sokak hayvanları için su ve mama doldurarak, sokağa koyduğu kapların boşaltılıp, içine beton molozu doldurulduğunu söyledi. Özkaya, "Mahallede birkaç kişi sokak hayvanlarını istemiyor" dedi.
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