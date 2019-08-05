Altın madeni için yeni suç duyurusu

Kamuoyunda tartışmalara neden olan maden sahasına ilişkin harekete geçen Kırklareli Kent Konseyi; Alamos Gold ve Doğu Biga Madencilik yetkilileri ile yaşanan tahribata göz yuman kamu görevlileri hakkında Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Kırklareli Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesi Şahin Yetiş, Çevre Meclisi Başkanı Göksal Çidem, Çevre Meclisi Üyesi Sedat Karacaduralıoğlu ve Gençlik Meclisi Başkanı Samican Sözeri tarafından yapılan suç duyurusunda, ‘Kirazlı Altın ve Gümüş Madeni Projesi’nde ÇED Raporu’na aykırı olarak 195 binden fazla ağacın kesildiği vurgulanırken sorumluların, ‘Temel Milli Yararlara Karşı Faaliyette Bulunmak Üzere Yarar Sağlama’, ‘Görevi Kötüye Kullanma’ ve ‘Orman Kanunu’na muhalefet suçlarından cezalandırılması talep edildi.

TEMA Vakfı ise ÇED raporunda belirtilenden 4 kat daha fazla ağaç kesimi yapıldığını, maden alanının 180 bin insanın tek su kaynağı olan Atikhisar Barajı ile aynı su havzasında yer aldığını kaydetti.