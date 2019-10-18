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18.10.2019 - 09:46 |

Amerika'daki havayı anlattı! 'Türkiye istediğini aldı'

Turkish Heritage Organization Başkanı Ali Çınar, ABD heyeti ile yapılan görüşmelerin ardından varılan anlaşmanın ABD'deki yankılarını anlattı.

Amerika'daki havayı anlattı! 'Türkiye istediğini aldı'

Washington'dan CNN TÜRK canlı yayınına değerlendirmelerde bulunan Ali Çınar,  "Amerika'da hem basında hem de kongrede 'Türkiye istediğini aldı' olarak yankılandı. Başkan Trump tarafı da şu anda aslında mutlu olduğunu ve Türkiye'nin de istediği elde ettiğini açıkça söyledi. Sonuçta 120 saatlik bir zaman diliminde ABD'nin şu anda Türkiye'ye verdiği bir söz var. YPG/PKK'nın bölgeden çekilmesi ve bu unsurların temizlenmesiyle ilgili. Açıkçası genel hava Türkiye'nin burada diplomatik zaferi ve istediğini elde etmiş olması" diye konuştu.

Çınar, "Tabii Beyaz Saray'da kendi açısından her ne kadar Türkçesinde ve İngilizcesinde ateşkes olarak geçmese de Beyaz Saray ve Trump da 'Biz ateşkesi sağladık. İstediğimizi aldık.' diyerek kendine göre yorumluyor. Ama genel hava Türkiye'nin istediğini aldığı ve başarıyla toplantıdan çıktığını belirtiyor. Bilhassa Demokrat Parti ve Amerikan medyası Trump'ı da biraz eleştirerek bunun Türkiye'ye net bir şekilde yaradığını belirtiyorlar" açıklamasını yaptı.

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