Antakya Körfezi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Samandağ ilçesi Mağaracık Mahallesi’nin 5,5 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 10.19’da meydana geldi. Yerin 7.01 kilometre derinliğinde olan deprem, Samandağ’da da hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Samandağ ilçesi Meydan Mahallesi, büyüklüğünü ise 3.7 olarak açıkladı.