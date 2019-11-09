Antakya Körfezi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Samandağ ilçesi Mağaracık Mahallesi’nin 5,5 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 10.19’da meydana geldi. Yerin 7.01 kilometre derinliğinde olan deprem, Samandağ’da da hissedildi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Samandağ ilçesi Meydan Mahallesi, büyüklüğünü ise 3.7 olarak açıkladı.
Tespih hastalığı aracından etti: 47 bin TL değerindeki aracını tespihle takas ettiBatman’da ikamet eden Özcan Atsat adındaki tespih işletmecisi 47 bin TL değerindeki aracını tespihe takas etti. Atsat, bir tespihin daire karşılığında takas edildiğine şahitlik yaptığını söyledi. 29 yıl önce hobi olarak tespih işine giren Özcan Atsat tespih koleksiyonu oluşturdu. Tespihin birçok hastalığa da şifa getirdiğini ifade eden Atsat, Türkiye’nin her yerinde tespihe rağbet olduğunu belirtti.