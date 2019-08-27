AÖF yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri ne zaman? AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?

Açıköğretim Fakültesi kayıtları yakın zamanda başlıyor. Yeni dönem için üniversite öğrencileri heyecanlı. Şu sıralar sıklıkla yöneltilen soru ise "AÖF kayıt yenileme başvuruları ne zaman?" ve "Yeni kayıt ne zaman?" şeklinde... İşte konuya ilişkin bilgiler...

AÖF YENİ KAYIT NE ZAMAN?

YKS sonuçlarının ardından tercihler 23-29 Temmuz tarihleri arasında yapıldı. On binlerce kişi AÖF'ü tercih ettiler. Şimdi özellikle 1. sınıf öğrencileri kayıtların ne zaman yapılacağını sorguluyor. AÖF yeni kayıt 02 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 09.00'da başlayıp, 13 Eylül 2019 Cuma günü saat 17.00'de sona erecektir.

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamada kayıt yenileme başvurularının 7 Ekim tarihinde başlayacağı ve 18 Ekim’de sona ereceği belirtildi.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme işlemleri aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı ile Kayıt yenileme ekranı üzerinden gerçekleştirilecektir. Kayıt işlemini gerçekleştiren adaylar 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçimi yapabilecektir. Bir önceki kayıt yenilemede adayların kayıt yenileme işlemlerini Ziraat Bankası ATM'lerinden veya mobil bankacılık ile gerçekleştirileceği duyurulmuştu.