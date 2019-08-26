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26.08.2019 - 12:10

Arabulucukuk sınavı başvuruları nasıl yapılır? Sınav ne zaman?

Arabuluculuk sınavı başvuruları geçen hafta başladı. Adalet Bakanlığı 5 bin arabulucu alacak. Son başvuru tarihi olarak 2 Eylül tarihi belirlenirken şimdi adaylar "Arabuluculuk sınavı başvuruları nasıl yapılır?" sorusuna cevap arıyor. İşte konuya ilişkin bilgiler...

Arabulucukuk sınavı başvuruları nasıl yapılır? Sınav ne zaman?

2019 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı için sğreç başladı. Başvuruların üzerinden bir hafta geçti. On binlerce kişi 2 Eylül saat 23.59'a kadar başvurularını tamamlamak zorunda... Konu hakkında hiçbir bilgiye sahip olamyan ve başvuru yapmak isteyenler şimdi "Arabulucukuk sınavı başvuruları nasıl yapılır?" sorusuna cevap arıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Başvurular, elektronik ortamda, e-devlet şifresi, elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle https://arabulucu.uyap.gov.tr/arabulucu/giris.jsp (UYAP Arabulucu Portal) internet adresi üzerinden alınacak. Başvuru yapmadan önce kılavuzu dikkatlice okuyunuz.

KILAVUZU İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ARABULUCULUK SINAVI NE ZAMAN?

Sınav, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından 24 Kasım 2019 Pazar günü saat 14.00’da tek oturum halinde Adana, Antalya, Ankara, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul (Anadolu - Avrupa), İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun, Trabzon ve Van illerinde yapılacak. Sınav saat 14.00’da başlayacak ve 150 (yüz elli) dakika sürecek.

 

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