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13.10.2019 - 07:50 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

Arap Birliği’nden skandal açıklama

Barış Pınarı Harekâtı’na yönelik yurtdışından skandal açıklamalar geliyor. Son olarak Arap Birliği, harekâtı “bir Arap devletinin topraklarının işgal edilip egemenliğine saldırı” olarak değerlendirdi

Arap Birliği’nden skandal açıklama

Mısır’ın çağrısıyla olağanüstü toplanan Arap Birliği, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde sürdürdüğü Barış Pınarı Harekâtı’yla ilgili skandal ifadelerin yer aldığı bir açıklama yaptı.

22 üye devletten oluşan örgüt, Suriye topraklarına yönelik Türkiye harekâtını görüşmek üzere dün bakanlık düzeyinde bir toplantı düzenledi. Toplantının ardından Arap Birliği’nin Genel Sekreteri Ahmet Ebul Geyt, yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekâtı’nı “Bu, bir Arap devletinin topraklarını işgal edip egemenliğine saldırmaktır” şeklinde değerlendirdi. Geyt, Arap ülkelerinin, Barış Pınarı Harekâtı’na yanıt olarak Türkiye’ye ekonomik ve politik yaptırımlar uygulayabileceğini de belirtti.

Arap Birliği’nin dönem başkanı Irak’ın Dışişleri Bakanı Ali el-Hakim ise Türkiye’nin operasyonunu kınadı. el-Hakim, harekatın bölgede insani krizlere neden olacağını, ve DAEŞ teröristlerinin yeniden organize olma ihtimalini artıracağını öne sürdü. el-Hakim ayrıca, 2011’de üyelikten çıkarılan Suriye’nin Birlik’e yeniden alınması çağrısı yaptı.

Arap Birliği’nden skandal açıklama



Öte yandan ABD’nin DAEŞ’le Mücadele eski Özel Temsilcisi Brett McGurk, Türkiye’nin Suriye’de Amerikan kuvvetlerini vurduğu iddiasıyla ilgili tuhaf açıklamalarda bulundu. McGurk, Türkiye’nin ABD’ye ait tüm noktaların bilgisine sahip olduğunu belirtirken, “Saldırı yanlışlıkla değildi” iddiasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı konuya ilişkin açıklamasında ABD gözlem noktasının vurulduğunu yalanlamıştı. Nitekim Pentagon’dan da yapılan açıklamada, vurulan yerin “ABD askerlerinin bulunduğu bölge yakınında” olduğunu ifade edildi. İddiayı ilk olarak Newsweek dergisi gündeme getirmiş, haberde Türkiye’nin yanlışlıkla ABD özel kuvvetlerinin bulunduğu yeri vurduğu iddia edilmişti.

Japonya'da tayfun felaketiGünlerdir kırmızı alarmla beklenen Hagibis Tayfunu, dün sabah Japonya kıyılarına ulaştı. Yetkililer, “1200 kişinin öldüğü 1959 tayfunu gibi olabilir” diyerek 6 milyon kişinin tahliyesini istedi. Arama kurtarma çalışmaları için on binlerce askeri görevlendirdi.
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