‘Asya’nın Nobeli’ Doç. Dr. Küntay’a

Filipinler’de bu yıl 18’incisi düzenlenen “Asya’nın Nobeli” olarak tarif edilen Uluslararası Gusi Barış Ödülleri, sahiplerini buldu. Gusi Barış Ödülleri, uluslararası barışa kendi alanlarında destek sağlayan dünyanın farklı ülkelerinden 18 kişiye verildi. Bahçeşehir Üniversitesi Hükümet ve Liderlik Okulu Başkanı Doç. Dr. Burak Küntay, barışa katkı mahiyetinde düzenlediği diplomasi ve siyaset temalı eğitimleriyle Gusi Barış Ödülü’ne layık görüldü.



Uzun yıllardır Siyaset, Diplomat Okulu, Yerel Yönetimler Akademisi, Küresel Liderlik Forumu gibi programları Türkiye’de ve yurtdışında organize eden Doç. Dr. Küntay, Filipinler’de düzenlenen törende ödülünü aldı. Küntay, törende şöyle konuştu:



“Mühim olan barışı yakalamak değil, barışı daha ileriye götürülebilir, kalıcı ve sürdürülebilir hale getirmektir. Bunu yaparken şüphesiz her birey bazı uluslararası normlara sahip çıkmalıdır. Adil olabilmek, eşitliğin gücüne inanmak, demokrasiye ve insan haklarına her daim bağlı kalmak, önce kendinizi sonra çevrenizdekileri, yani tüm insanları sevebilmek ve herkese saygı göstermek barışı kalıcı kılabilecek en önemli noktalardır. Eğer bugün bu ödüle layık görüldüysem bunun en önemli sebebi, devletim ve milletimdir. Bana bu değerleri aşılayan güzel vatanım Türkiye’ye ve Türk insanına teşekkürlerimi sunarım. Türk milletinin bir parçası olmak benim için her daim bir ayrıcalık ve onurdur. Bu değerleri bana aşılayan kıymetli ülkeme sonsuz şükranlarımı sunarım.”