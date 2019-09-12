Ayder de koruma listesine alındı

Yayımlanan kararlara göre, Antalya’nın Muratpaşa ilçesi sınırlarındaki Lara Kıyı Bandı ile Serik’teki Zeytintaşı Mağarası’nın koruma statüsü yeniden değerlendirilerek kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi. Denizli’nin Honaz ilçesindeki Saklıgöl ile Buldan sınırları içerisinde yer alan Kamara Traverten Sırtı da kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine karar verildi.

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde bulunan Ayder Yaylası, Muğla’nın Menteşe ilçesinde bulunan Özlüce Doğal Sit Alanı, Van’ın Gevaş ilçesindeki Kuzu Adası, Adana’nın Karataş ilçesindeki Tuzla Gölü ile Osmaniye’nin Kadirli ve Düziçi ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Karatepe Aslantaş Doğal Sit Alanı kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.

Kentsel dönüşüm

Öte yandan Rize’nin ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası için harekete geçiliyor. Ayder’de, TOKİ tarafından uygulanacak Kentsel Dönüşüm Projesi için beş farklı yayla modeli hazırlandı. Proje, kaplıca merkezi yıkılarak yerine kaplıca oteli ile yer altına otopark yapımı ile başlayacak.

Rize Valisi Kemal Çeber, “Bin 800 araçlık otopark inşaatı planlanıyor. Bu çok kolay bir iş değil. 3 yılda tamamlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.