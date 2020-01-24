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24.01.2020 - 23:04 |

Bakan Albayrak'tan Elazığ'daki depremle ilgili açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremle ilgili açıklama yaptı.

Bakan Albayrak'tan Elazığ'daki depremle ilgili açıklama

Bakan Albayrak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Elazığ merkezli depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Birbirimize kenetlenerek bu badireyi de atlatacağız. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin.

Elazığ depreminin şiddetini gösteren en net görüntülerElazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetini en net şekilde gösterenlerden biri avize satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası oldu.
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