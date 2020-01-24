Bakan Albayrak'tan Elazığ'daki depremle ilgili açıklama

Bakan Albayrak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Elazığ merkezli depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Birbirimize kenetlenerek bu badireyi de atlatacağız. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin.