MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Başakşehir'de hafriyat komyonu devrildi; 15 tonluk hafriyat yola döküldü
ABONE OL
31.12.2019 - 14:14 |

Başakşehir'de hafriyat komyonu devrildi; 15 tonluk hafriyat yola döküldü

İstanbul Başakşehir'de yaklaşık 15 tonluk yük taşıyan hafriyat komyonu devrildi. Yan yatan kamyondaki yaklaşık 15 ton taş, kum ve ıslak çimento yola döküldü.

Başakşehir'de hafriyat komyonu devrildi; 15 tonluk hafriyat yola döküldü

Kaza saat 12.00 sıralarında Başakşehir Mimar Kemalettin Bulvarı Kayaşehir kavşağında meydana geldi. Dorseninde yaklaşık 15 tonluk taş, kum ve ıslak çimento yükü bulunan 06 FZ 7318 plakalı komyon kavşakta dönüş yaptığı sırada yan yattı. Üstü açık dorsede bulunan hafriyatın tamamı yola döküldü.

Kaza nedeniyle olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Kazanın meydana geldiği kavşakta trafik tek şeritten devam etti. Ayrıca olay yerine iki kurtarma vinci getirildi. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yan yatmış olan kamyon ve dorsesi kaldırılarak olay yerinden götürüldü.

Kazayı yara almadan atlatan şoför Enes T., "Dorseyle dönüyordum, malzeme cıvık olunca sola doğru yattı. Dorse yatınca kafa da aşağı indi. Herhangi bir şeyim yok" dedi. Kamyonun kaldırılmasının ardından olay yerine gelen belediye ekipleri yola dökülen hafriyat malzemesini iş makinesi ile kamyonlara doldurarak yolu temizledi.

Başakşehirde hafriyat komyonu devrildi; 15 tonluk hafriyat yola döküldü

2020'ye böyle 'Merhaba' dediler!Güney Yarım Küre'de bulunan ve 31 Aralık'ta yaz mevsimini yaşayan Yeni Zelanda, 2020'ye girdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Milli Piyango çekilişi hangi kanalda? Canlı mı yayınlanacak?

Milli Piyango çekilişi hangi kanalda? Canlı mı yayınlanacak?

Resmen değişti, milyonları ilgilendiriyor, yarından itibaren...

Resmen değişti, milyonları ilgilendiriyor, yarından itibaren...

Araştırma sonuçları korkuttu! Zararları...

Araştırma sonuçları korkuttu! Zararları...

Kalp krizi riski kimlerde fazla?

Kalp krizi riski kimlerde fazla?

Sıradaki Haber