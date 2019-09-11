Bekir Aksoy kimdir? Bekir Aksoy eşi kimdir?

Bekir Aksoy sevgilisi Nazife Oğlakçıoğlu ile evlendi. Nazife Oğlakçıoğlu tiyotro oyuncusu.

BEKİR AKSOY KİMDİR?

Bekir Aksoy 18 Mart 1969 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. 1992 Yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezun oldu. 19-20 yaşında iken konservatuvarın ilk yılında Devlet Tiyatrosu'nda Cüneyt Gökçer ile beraber

"Damdaki Kemancı" oyununda küçük bir rol oynadı. Sonra Haluk Kurtoğlu ile "Tohum ve Toprak"ta yine küçük bir rolü oldu. Kenan Işık'ın yönetiminde yine ufak bir rolde oynadıktan sonra Devlet Tiyatrosu'nda sahne tozunu yutmuş oldu.

İki sene Dormen Tiyatrosu, iki sezon Gülriz Sururi ve arkasından altı sene Kent Oyuncuları'nda oynadı. Kenterler'de Müşfik Kenter'le beraber oynadığı "Helen Helen" adlı iki kişilik oyun, "Yolun Yarısı", "Uşak Ne Gördü?", "Sokak Kızı İrma", "Ver Elini Broadway" ve "Çok Uzak Fazla Yakın" gibi oyunlar bazılarıdır.

2013-2017 yılları arasında Derya Çavuşoğlu ile evliydi.

FİLMOGRAFİSİ

Hayal mi Gerçek mi? 2018

Salih Kuşu 2013

Hayatımın Rolü 2012

Yahşi Cazibe 2011-2012

Türk Malı 2010

İpucu Kriminal (Program Sunucusu) 2010

Doktorlar 2006-2009

Kadirşinas 2004

Omuz Omuza 2004

Ömerçip 2003

Aşkları Ege de Kaldı 2002

Abdülhamit Düşerken 2002

Ağlayan Kadın 2000

Bir Demet Yerli Film 2000

Bize Ne Oldu 1999

Sakin Kasabanın Kadını 1997

Yasemin 1997

Nefes Alamıyorum 1996

Çiçek Taksi 1995

Zirvedekiler 1993

Yaz Evi 1993