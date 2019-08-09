BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu?

BİLSEM mülakat sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. BİLSEM sınavlarına giren adaylar şu anda bireysel değerlendirme aşamasında. Bireysel değerlendirme işlemleri 9 Ağustos yani bugün son erecek. BİLSEM bireysel değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından binlerce aday ve veli mülakat sonuçları için bekleyişe geçecek. Peki BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

BİLSEM bireysel mülakat sonuçları, bakanlıktan gelen açıklamaya göre 21 Ağustos tarihinde erişime açılacak. Bireysel mülakatlar 9 Ağustos tarihine kadar devam edecek.

BİREYSEL DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

Genel zihinsel yetenek alanında yapılacak değerlendirmeler; öncelikle rehberlik ve araştırma merkezlerinde, bu merkezlerin uygun olmaması durumunda ise bilim ve sanat merkezlerinde yapılacaktır.

Görsel sanatlar, Müzik yetenek, Genel zihinsel yetenek alanında yapılacak bireysel değerlendirmelerin sonuçları, değerlendirmeyi yapan uzman tarafından MEBBİS modülü üzerinden aynı gün içinde sisteme girilecek.