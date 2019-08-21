21.08.2019 - 13:08
BİLSEM mülakat sonuçları sorgulama ekranı nereden açılır?
Milli Eğitim Bakalığı, BİLSEM mülakat sonuçlarını bugün açıklayacak. BİLSEM mülakatlarına katılan adaylar ise sonuçların nereden öğrenileceğini araştırıyor. İşte BİLSEM mülakat sonuçlarını sorgulama ekranı haberimizde...
BİLSEM mülakat sınav sonuçları açıklandıktan sonra, kayıt hakkı elde eden adaylar 26 Ağustos – 13 Eylül tarihleri arasında kayıtlarını gerçekleştirebilecekler.
BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
BİLSEM mülakat sonuçları açıklandığında MEB'in http://meb.gov.tr/ adresi üzerinden adayların erişimine açılacak.
Aranan terör ve yaralama şüphelisi HDP binasında yakalandı!Kadıköy'de, Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediyelerine kayyum atanmasını yol kesip çöp konteynerlerini devirerek protesto edenlere tepki gösteren bir vatandaşı bıçakla ağır yaralayan şüpheli HDP Bahçelievler İlçe Başkanlığı binasında yakalandı.