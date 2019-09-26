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26.09.2019 - 07:50 | | MİTHAT YURDAKUL Ankara

Binlerce araç ‘tanımsız’ kaldı

Yolcu ve yük taşıyan taşıtların hızını ölçen takograf cihazlarının hatalı olmasından kaynaklanan sorunlar Sayıştay raporuna yansıdı.

Binlerce araç ‘tanımsız’ kaldı

Sayıştay’ın 2018 raporuna göre, takograf cihazları için yanlış ülke anahtarı girilmesi sonucu yüzlerce cihaz uluslararası taşımacılıkta tanınmadı. Konuyla ilgili açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, “Sorunun ortaya çıkmasıyla birlikte Bakanlığımızca gerekli çalışmalar başlatılmış ve takograf cihazlarını kullananlar aleyhine bir durum oluşmaması için tedbirler alınmıştır” denildi.

3 bin adet sorunlu cihaz

Sayıştay raporunda, Bakanlık ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında imzalanan protokol çerçevesinde TOBB’un, bakanlık tarafından “kart verme otoritesi” olarak yetkilendirildiği hatırlatıldı. TOBB’un bu kapsamda bakanlığa ilettiği sertifika CD’sinin, sayısal takograf cihazları yerine takograf kartlarına yönelik oluşturulduğu belirtilen Sayıştay raporunda, “Avrupa Kök Sertifikalandırma Otoritesinden yanlış ülke anahtarları temin edildiği ve bu anahtarların kontrol edilmeksizin TOBB tarafından üretici firmalarla paylaşıldığı ve şu ana kadar üretici firmalarca 3 bin adet sorunlu sayısal takograf cihazının üretildiği görülmüştür” denildi.

 

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