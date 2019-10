‘Bu işin şakası yok, hazırız’

Fırat’ın doğusuna yönelik olası operasyona değinen Akar, “Zamandan çok olayları takip ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri var. Bize verdiği kriterler dahilinde olayı takip ediyoruz. Güvenli bölge süreci arzu ettiğimiz gibi gitmiyor. Harekata hazırız, bu işin şakası yok. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz maşallah her şeyi ile hazır. Arkadaşlarımızın morali motivasyonu yüksek. Ama bu işin müttefiklik ruhuna uygun şekilde sonuçlanmasını istiyoruz. Orada bir dram ve trajedi var. İnsanlar rahat ve huzur içinde topraklarına dönsünler. Bunu yapabilmek için ne lazım? Oradaki teröristlerin çıkması, tahkimatın tahribi lazım. Bunu bizim devriye ile görmemiz lazım. Devriyelerin olması lazım. Bu arada gelişmeler de var. İHA’lar uçuyor. Helikopter ve F-16’lar uçuyor. Bunlarla keşif, gözetleme faaliyetimizi yapıyoruz. Ancak bizim ilave taleplerimiz var. İşin hızlanması lazım, sonuca gitmesi lazım. Vakit kaybediyoruz, vakit kaybetmememiz lazım” dedi. “İlave talepler nelerdir?” sorusuna Akar, “Daha önce mutabık kaldığımız noktalar. Bir an önce teröristler çıksın, tahkimatlar tahrip olsun, ağır silahlar toplansın” yanıtını verdi.

‘Son karar bize ait’

ABD ile süren güvenli bölge görüşmelerine ilişkin Akar, “Biz tatmin olmadığımızı söylüyoruz. Onunla ilgili bazı gözlem ve takip ettiklerimiz var. Askeri ve politik yönden gerekeni gerektiği zaman yapacağımızı herkes biliyor” dedi. “NATO Genel Sekreteri’nin Türkiye’ye ziyareti olacak. Olası bir operasyona NATO nasıl bakıyor” sorusuna ise Akar, “Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, kendi hak ve menfaatlerimizi dikkate alarak, gereken karar ne ise alır ve uygularız. Diğer ziyaretler, görüşmeler bunun dışında. NATO Genel Sekreteri son derece saygın bir insan. Onunla görüş alışverişinde bulunabiliriz. Ama son karar bize ait” diye konuştu. Suriye sınırında düşürülen İHA ile ilgili Akar, “Basit bir olay. Hava Kuvvetlerimiz hava sahamızı son derece güçlü ve kapsamlı bir şekilde koruyor. İHA’lar küçük olduğu için angajman daha da zor olmasına rağmen müdahale edildi. Hangi ülkeye ait olduğu yönde çalışmalar sürüyor” dedi.

‘Misilleme yaparız’

Bakan Akar, İdlib’de yaşanan gelişmelerle ilgili ise şunları söyledi: “Orayı yakından takip ediyoruz. Bir sükunet var. İdlib’in bir an önce istikrara kavuşması her şeyden insanlık görevi. Bu konuda Cumhurbaşkanımız, Türkiye Cumhuriyeti ve TSK son derece hassas. Elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Orada insanların güvenliğini sağlamak için gece gündüz demeden sivil, asker yetkililer çalışmalarını sürdürüyor. Bir an önce barışın, huzurun sağlanması dileğimiz. Ateşkesin sağlanması için her düzeyde görüşmelerimiz sürüyor. İdlib’deki gözlem noktalarında, bir ikisinde sorun devam edebiliyor. Ruslarla konuşmak suretiyle, Rejimin Astana sürecine uygun hareket etmesini talep ediyoruz. Onlarda yardımcı oluyor. Rejimin Hava ve kara saldırılarını durdurmasını istiyoruz. 9 Nolu Morek Üssü’nde şu an bir güvenlik sorunu yaşanmıyor. Gözlem faaliyetini etkilemiyor. Bizim oradaki faaliyetimiz ateşkesi gözlem ve rapor. Herhangi bir saldırı olursa hiç kimseye sormadan, oradakiler her türlü karşılığı misilleme ile yetkililer. Bunu da herkesin göze alması lazım. İnsani dram bakımından ve Türkiye’nin misafir ettiği sayı düşünüldüğünde göç meselesi en kritik konulardan biri. Bu göçün meydana gelmemesi için bir önce ateşkesin sağlanmasına çalışıyoruz.”

S-400’lerin aktifleştirilmeyeceği yönündeki iddialar üzerine Akar, “Türkiye ve TSK’nın aldığı kararlar sürekli irdeleniyor. Dediler ki alamazsınız, aldık. Getiremezsiniz dediler. Getirdik. Hiç bir sorun yok. Planladığımız şekilde sürdürüyoruz. Nereye yerleştirileceği konusunda Hava Kuvvetleri çalışıyor” ifadelerini kullandı.