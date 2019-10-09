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09.10.2019 - 12:16 | | DHA

Bu kare az önce sınırda çekildi

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen komando ve mayına dayanıklı zırhlı araçların bulunduğu 100 araçlık askeri konvoy, Kilis'e ulaştı. Konvoydaki birliklerin Suriye sınırına konuşlandırılacağı öğrenildi.

Bu kare az önce sınırda çekildi
Suriye sınırına komando sevkiyatı
Suriye sınırına komando sevkiyatı
Suriye sınırına komando sevkiyatı
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Türkiye'nin çeşitli illerinden yola çıkan komando ve mayına dayanıklı zırhlı araçların olduğu 100 araçlık askeri konvoy, öğle saatlerinde Kilis’e ulaştı. Geniş güvenlik önlemleri altında ilerleyen konvoy Kilis'in Suriye sınırına yöneldi. Konvoydaki birliklerin Suriye sınırındaki kritik bölgelerde konuşlandırılacağı öğrenildi.

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