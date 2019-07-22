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22.07.2019 - 17:37

Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı!

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı,9,10 ve 11’inci sınıfları ilgilendiren bursluluk sınavı 2 haziran 2019 tarihinde uygulanmıştı. Milli Eğitim Bakalığı tarafından gerçekleştirilen bursluluk sınavının sonuçları bugün açıklandı. Peki sınav sonuçları nereden öğreniliyor?

Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5. sınıftan 11. sınıfa kadar olan öğrencilere uygulanan Bursluluk sınavının sonuçları merakla bekleniyordu. Sonuçlar bugün ilan edildi. İşte sonuçların sorgulanabileceği platformlar..

SONUÇLAR NEREDEN ÖĞRENİLİYOR?

İOKBS sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecektir. Sonuçların saat kaçta açıklanacağı ise belli değil.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ

 

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