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20.12.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

Büyükelçi Karlov Ankara’da anıldı

Büyükelçi Karlov Ankara’da anıldı

FETÖ’cü polis Mevlüt Mert Altıntaş tarafından 3 yıl önce bir fotoğraf sergisinde konuştuğu sırada öldürülen Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov için anma töreni düzenlendi. Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’nde düzenlenen törene Türkiye-Rusya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Murat Baybatur, Dışişleri Bakanlığı’ndan Büyükelçi Yönet Can Tezel, bazı ülkelerin büyükelçileri katıldı. Törene katılanlar, Karlov’un büyükelçilik bahçesinde yaptırılan anıtına çiçek bıraktı.

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