Çanakkale’de 43 mülteci yakalandı

Edinilen bilgiye göre, yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Ayvacık’ın Kocaköy köyü sahilindeki ağaçlık alanda saklanmaya çalışan kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu Afganistan uyruklu 43 mülteciyi yakaladı.

Yakalanan mülteciler, jandarma ekiplerince Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi