Çanakkale’de 43 mülteci yakalandı

Edinilen bilgiye göre, yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Ayvacık’ın Kocaköy köyü sahilindeki ağaçlık alanda saklanmaya çalışan kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu Afganistan uyruklu 43 mülteciyi yakaladı.
Yakalanan mülteciler, jandarma ekiplerince Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi
Çatı katından atılan 2,5 yaşındaki çocuk yaşam mücadelesi veriyorİstanbul Esenler’de otizmli kuzeni tarafından 6. kattan atılan 2,5 yaşındaki Yunus bebek yaşam mücadelesi veriyor. Minik çocuğun çatıdan atılarak park halindeki otomobilin üzerine düştüğü feci anlar kameralara yansırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.