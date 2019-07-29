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29.07.2019 - 12:56| İHA

Çanakkale’de 43 mülteci yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli adasına gitmek isteyen 43 mülteci yakalandı. Mültecilerle beraber 2 insan kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı.

Çanakkale’de 43 mülteci yakalandı

Edinilen bilgiye göre, yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Ayvacık’ın Kocaköy köyü sahilindeki ağaçlık alanda saklanmaya çalışan kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu Afganistan uyruklu 43 mülteciyi yakaladı.
Yakalanan mülteciler, jandarma ekiplerince Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi

Çatı katından atılan 2,5 yaşındaki çocuk yaşam mücadelesi veriyorİstanbul Esenler’de otizmli kuzeni tarafından 6. kattan atılan 2,5 yaşındaki Yunus bebek yaşam mücadelesi veriyor. Minik çocuğun çatıdan atılarak park halindeki otomobilin üzerine düştüğü feci anlar kameralara yansırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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