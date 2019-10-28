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28.10.2019 - 17:47 | | DHA

Çanakkale'de yakalanan yarım tonluk pervane balığı şaşırttı

Çanakkale Boğazı’nda sardalya avı için denize bırakılan ağda yaklaşık yarım ton ağırlığındaki pervane balığını gören balıkçılar şaşkınlık yaşadı. Asya, Afrika ve Avustralya kıtalarının sıcak denizleri ile Akdeniz'de görülen balığa Ege ve Marmara'da çok nadir rastlandığı belirtildi.

Çanakkale'de yakalanan yarım tonluk pervane balığı şaşırttı
Çanakkale'de yakalanan yarım tonluk pervane balığı şaşırttı
Çanakkale'de yakalanan yarım tonluk pervane balığı şaşırttı
Çanakkale'de yakalanan yarım tonluk pervane balığı şaşırttı
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Çanakkale Boğazı’nın Güzelyalı köyü açıklarında sardalya avı için gırgır teknesinden bırakılan ağlara pervane balığının girdiği görüldü. Teknedekilerin birçoğu balığın ne olduğunu anlayamadı. Teknenin kaptanı Nadir Karabiber, ay balığı olarak da bilinen yaklaşık 500 kilo ağırlığındaki balığı ağdan kurtarmak için büyük çaba harcadı. Ters döndürülerek ağın dışına çıkarılan dev balık, denize geri bırakıldı.

Pervane balığının çok nadir görüldüğünü söyleyen Nadir Karabiber, "Balığı görünce biz de şaşırdık. Öldürmemek için çok uğraştık. Sonunda canlı olarak denize bıraktık. Ben 35 senedir denizdeyim, 2-3 defa görmüşümdür bu balığı. Ben yine daha önce gördüğüm için biliyordum. Ama gemicileri komple şaşırttı. 10 kişi zor devirip, ağdan kurtardık. Daha önce de bir kez Bozcaada açıkların da ağa takılmıştı. O zaman da doğal ortamına salmıştık. Boğazda ilk kez gördüm ben de" dedi.

PERVANE BALIĞI

Pervane balığı, derinlerde ve su yüzeyinde yan yatarak yüzüyor. Ahtapot, denizanası, mürekkep balığı ve kendinden küçük balıklarla besleniyor. Boyu 2-3 metre arasında olmasına rağmen ağırlığı 1,5 tona kadar ulaşabiliyor. 20 yıldan fazla yaşayabilen balık, eti lezzetsiz olduğundan avlanmıyor.

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