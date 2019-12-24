Ceviz aÄŸacÄ± dikerken meteorit buldu

BahÃ§esinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ bir taÅŸÄ±n meteorit olabileceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nen GÃ¼ngÃ¶r, 1100 gram aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki taÅŸÄ±n bir parÃ§asÄ±nÄ± incelenmesi iÃ§in Ã‡anakkale Onsekiz Mart Ãœniversitesi bÃ¼nyesindeki Meteorit LaboratuvarÄ±'na gÃ¶nderdi. GÃ¼ngÃ¶r, konuya iliÅŸkin konuÅŸmaktan kaÃ§Ä±ndÄ±.

SÃ¶z konusu taÅŸ, daha Ã¶nce Antarktika'da meteorit arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±naÂ da katÄ±lan KÄ±rklareli Ãœniversitesi HavacÄ±lÄ±k ve Uzay Bilimleri FakÃ¼ltesinden Dr.Â Mehmet YeÅŸiltaÅŸ'a ulaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. Numune Ã¼zerinde yapÄ±lan ilk incelemeler sonucundaÂ taÅŸÄ±n meteorit olduÄŸu tespit edildi. Â

2008'DE PATLAMA SESÄ°NÄ° DUYMUÅžTU

Dr. Ã–ÄŸretim Ãœyesi YeÅŸiltaÅŸ, GÃ¼ngÃ¶r'Ã¼n 2008 yÄ±lÄ±nda aynÄ± arazide Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken patlama sesine benzer bir sesÂ duyduÄŸunu ve bunun bir meteor olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aktardÄ±.

GÃ¼ngÃ¶r'Ã¼n bu zamana kadar belli aralÄ±klarla o bÃ¶lgede yaptÄ±ÄŸÄ±Â aramalarda herhangi bir meteorit bulamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten YeÅŸiltaÅŸ, "Mehmet GÃ¼ngÃ¶r,Â 20 KasÄ±m'da bahÃ§esinde, aynÄ± bÃ¶lgede ceviz aÄŸacÄ± dikmek iÃ§in topraÄŸÄ± kazarkenÂ Ã¼zeri kÄ±smen toprakla kaplÄ± bir taÅŸ gÃ¶rmÃ¼ÅŸ ve bu taÅŸÄ±n etrafÄ±ndaki diÄŸerÂ taÅŸlardan farklÄ± olduÄŸunu anlayarak evine gÃ¶tÃ¼rmÃ¼ÅŸ." dedi.Â

YeÅŸiltaÅŸ, GÃ¼ngÃ¶r'Ã¼n 11 yÄ±l sonra da olsa meteoriti bulmaktan bÃ¼yÃ¼kÂ mutluluk duyduÄŸunu ve sÃ¶z konusu taÅŸÄ± incelenmesi iÃ§in komÅŸusu Erdal KarakehyaÂ aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Ã‡anakkale Onsekiz Mart Ãœniversitesi'ndeki Meteorit LaboratuvarÄ±'naÂ gÃ¶nderdiÄŸini bildirdi.

GÃœNEÅž SÄ°STEMÄ°'NE DAÄ°R BÄ°LGÄ°LERE IÅžIK TUTACAK

YeÅŸiltaÅŸ, DoÃ§. Dr. NamÄ±k Aysal ve doktora Ã¶ÄŸrencisi Ersin KaygÄ±sÄ±z ileÂ yaptÄ±klarÄ± ilk incelemelerde, KaÅŸ'ta bulunan meteoritin kimyasal iÃ§eriÄŸininÂ kristal yapÄ±da olduÄŸunu, yeniden kristalleÅŸmenin gÃ¶zlendiÄŸini ve iÃ§inde Ã§ok azÂ sayÄ±da da olsa GÃ¼neÅŸ Sistemi'nin ilk katÄ± objelerinden biri olan kondrÃ¼lleriÂ barÄ±ndÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belirlendiÄŸini ifade etti.

Meteorit uzun sÃ¼re doÄŸada kaldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in iÃ§indeki metal yapÄ±larÄ±nÂ oldukÃ§a paslandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten YeÅŸiltaÅŸ, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Bulunan numunenin laboratuvar incelemeleri sonucunda 'sÄ±radanÂ kondritler' tipi meteorit olduÄŸu anlaÅŸÄ±ldÄ±. YapÄ±lan incelemelerin sonuÃ§larÄ± veÂ meteorit hakkÄ±ndaki detaylar, UluslararasÄ± Meteorit VeritabanÄ±'na gÃ¶nderilerekÂ kayÄ±t baÅŸvurusu yapÄ±ldÄ±. KaÅŸ'ta bulunan meteoritin de aralarÄ±nda olduÄŸu 'sÄ±radanÂ kondritler' grubu meteoritler, uzayda ekstrem deÄŸiÅŸikliklere uÄŸramadÄ±ÄŸÄ±ndanÂ dolayÄ± iÃ§inde barÄ±ndÄ±rdÄ±ÄŸÄ± kimyasal yapÄ±lar sayesinde GÃ¼neÅŸ Sistemi hakkÄ±ndaÂ Ã§eÅŸitli bilgiler edinmemize yardÄ±mcÄ± oluyor. Bu nedenle KaÅŸ'ta bulunan meteoritÂ bilimsel Ã§alÄ±ÅŸmalar iÃ§in Ã¶nem arz ediyor. Bu meteorit Ã¼zerinde daha detaylÄ±Â incelemeler ve araÅŸtÄ±rmalar ise devam ediyor."

METEORÄ°TLERE Ä°LGÄ° ARTTI

YeÅŸiltaÅŸ, halk arasÄ±nda meteoritlere yÃ¶nelik ilginin arttÄ±ÄŸÄ±na dikkatiÂ Ã§ekerek, TÃ¼rk Meteorit Ã‡alÄ±ÅŸma Grubu ve Ã‡anakkale Onsekiz Mart ÃœniversitesiÂ Meteorit AraÅŸtÄ±rma LaboratuvarÄ±'nÄ±n bilimsel aktiviteleri ve Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±nÂ TÃ¼rkiye'de meteoritlere olan ilginin ve farkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ±n artmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±Â sÃ¶yledi.

TÃ¼rkiye'de ilk defa bu yÄ±l dÃ¼zenlenen Meteorit AraÅŸtÄ±rmalarÄ± Ã‡alÄ±ÅŸtayÄ±Â ile meteorit araÅŸtÄ±rmacÄ±larÄ±nÄ±n bir araya geldiÄŸini ve yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÂ paylaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden YeÅŸiltaÅŸ, "2020 yÄ±lÄ±nda dÃ¼zenlenecekÂ 2. MeteoritÂ AraÅŸtÄ±rmalarÄ± Ã‡alÄ±ÅŸtayÄ±'nda ise Ã¼cretsiz olarak katÄ±lÄ±mcÄ±lara laboratuvardaÂ deneysel eÄŸitim verilecek. Meteoritler alanÄ±nda Ã¼lkemizde yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalarÄ±nÂ daha da artÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± hedefliyoruz." dedi.

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