CHP'li belediye meclis üyesi kazada hayatını kaybetti

Kaza, öğle saatlerinde Ankara- Samsun karayolu Elmadağ ilçesi yakınlarında meydana geldi. Elmadağ'dan Ankara yönüne giden henüz sürücüsü belirlenemeyen TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp karşı yöne geçerek, Vahit Cansever yönetimindeki 06 VHT 07 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Elmadağ Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Vahit Cansever, kaza yerine hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evli ve 1 çocuk babası Cansever'in cenazesi, Elmadağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.









BAŞKAN YAVAŞ'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Büyükşehir Belediyemiz ve Elmadağ Belediyesi Meclis Üyesi Vahit Canseverin trafik kazası sonucu yaşamını yitirdiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Kendisine Allahtan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.