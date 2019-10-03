Cuma namazı saat kaçta? Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin Cuma namazı vakitleri

Ankara'da cuma namazı saat kaçta, İstanbul'da Cuma namazı saat kaçta, İzmir'de cuma namazı saat kaçta ve diğer illerin Cuma namazı saat kaçta kılınacak merak konusu. İslam alemi için büyük anlam ve önemi olan Cuma gününde, cuma namazı kılmanın sevabı büyüktür.

NAMAZ VAKİTLERİ

ANKARA'DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ankara cuma namazı vakti: 12:43

İSTANBUL'DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul cuma namazı vakti: 12:58

İZMİR'DE CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İzmir cuma namazı vakti: 13:05

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