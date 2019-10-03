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03.10.2019 - 15:24 |

Cuma namazı saat kaçta? Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin Cuma namazı vakitleri

Cuma namazına katılacak vatandaşlar, Cuma namazı vakitleri için arayışa koyuldu. İstanbul cuma namazı, Ankara cuma namazı, İzmir cuma namazı ve diğer illerin Cuma namazı vakitleri Diyanet İşleri Başlanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinde yerini aldı. İşte il il Cuma namazı vakileri...

Cuma namazı saat kaçta? Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin Cuma namazı vakitleri

 Ankara'da cuma namazı saat kaçta, İstanbul'da Cuma namazı saat kaçta, İzmir'de cuma namazı saat kaçta ve diğer illerin Cuma namazı saat kaçta kılınacak merak konusu. İslam alemi için büyük anlam ve önemi olan Cuma gününde, cuma namazı kılmanın sevabı büyüktür.

NAMAZ VAKİTLERİ

ANKARA'DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ankara cuma namazı vakti: 12:43

İSTANBUL'DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul cuma namazı vakti: 12:58

İZMİR'DE CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İzmir cuma namazı vakti: 13:05

DİĞER İLLERİN CUMA NAMAZI VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

 

 

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