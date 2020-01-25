MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Cumhurbaşkanlığı'ndan Elazığ depremi açıklaması: Yaralar en kısa zamanda sarılacaktır
ABONE OL
25.01.2020 - 00:28 |

Cumhurbaşkanlığı'ndan Elazığ depremi açıklaması: Yaralar en kısa zamanda sarılacaktır

Cumhurbaşkanlığı, Elazığ'da meydana gelen ve pek çok ilde hissedilen depremin en az kayıpla atlatılması ve vatandaşların can güvenliğinin sağlanması için ilgili kurumların gerekli tüm tedbirleri aldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan Elazığ depremi açıklaması: Yaralar en kısa zamanda sarılacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti: 

Elazığ’da meydana gelen ve pek çok ilimizde hissedilen depremde vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması için ilgili kurumlarımız gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Çevre ve Şehircilik, İçişleri ve Sağlık Bakanlarımızı bölgeye gönderdik.

Türkiye Cumhurbaşkanı olarak, çalışmaları yakından takip etiğimizin bilinmesini istiyorum. Başta AFAD, Kızılay ve Silahlı Kuvvetlerimiz olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızla Milletimizin yanındayız. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum.

Öte yandan; Cumhurbaşkanlığının resmi twitter hesaplarından yapılan paylaşımda, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) gereğince kamu kurumları ve sivil yardım kuruluşlarınca yapılacak yardımların AFAD koordinesinde yürütüldüğü hatırlatılarak, "Bu sebeple deprem bölgesine ulaştırılmak istenen yardımların '0 312 258 23 23' numaralı telefon aranarak AFAD koordinesinde ulaştırılması önem arz etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

KALIN: BÜYÜN İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Elazığ'daki 6.8'lik depreme ilişkin açıklamada bulundu

İbrahim Kalın, "Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bütün imkanlar seferber edildi ve çalışmalar aralıksız sürüyor. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları karşılanıyor. Birlik ve beraberlik içinde yaralar en kısa zamanda sarılacaktır." ifadelerini kullandı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Kandilli'den Elazığ'daki depremle ilgili son dakika açıklama

Cumhurbaşkanlığından Elazığ depremi açıklaması: Yaralar en kısa zamanda sarılacaktır

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Elazığ'da deprem...ABD’liler korkutan haritayı yayınladı!
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika | Elazığ'daki depreme canlı yayında yakalandılar
Elazığ depreminin şiddetini gösteren en net görüntülerElazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetini en net şekilde gösterenlerden biri avize satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası oldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Emine Erdoğan, Cezayirde bilgisayar sınıfının açılışını yaptı

Emine Erdoğan, Cezayirde bilgisayar sınıfının açılışını yaptı

Hiç gitmiyor kulaklarımdan ‘Azize... Azize...’ seslenişi

Hiç gitmiyor kulaklarımdan ‘Azize... Azize...’ seslenişi

Yüz binlerce çalışana ikramiye!

Yüz binlerce çalışana ikramiye!

Deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı

Deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı

Sıradaki Haber