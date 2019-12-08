Damla Ersubaşı kimdir, kaç yaşında? Damla Ersubaşı ikinci kez anne oldu

2016 yılında Mustafa Can Keser ile dünya evine giren Sihirli Annem dizisinin Tuğçe'si Damla Ersubaşı, geçtiğimiz hafta eşinin ihanet iddiaları ile gündeme gelmişti. Damla Ersubaşı, yıllar önce ekrana gelen Sihirli Annem dizisinde hayat verdiği Tuğçe karakteri ile tanınmıştı. Peki Damla Ersubaşı kimdir?

DAMLA ERSUBAŞI KİMDİR?

1993 doğumlu olan güzel oyuncu İstanbul'da dünyaya geldi. 6 yaşındayken ilk Yılan Hikayesinde rol aldı. 2003 yılında yayınlanan Sihirli Annem dizisinde Cem karakterinin sevgilisi Tuğçe’yi canlandırdı ve bu rolle küçük yaşta ünlendi. Beykent Üniversitesi Oyunculuk bölümünü okudu. "Her Halimle Sev Beni" dizisinde Zeynep, 2014'te Sabit Kanca 2 filminde Zeliş karakterlerini canlandırdı.

Daha sonra ise Ben Bilmem Eşim Bilir adlı yarışma programında da asistanlık yaptı.

2016 yılının son günlerinde Mustafa Can Keser ile dünya evine girdi. Bir kız çocukları olan çift bir kız daha bekliyor. Damla Ersubaşı 6 aylık hamile. Ersubaşı, ilk doğumunun ardından 6.5 ayda 41 kilo verdi.