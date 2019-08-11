11.08.2019 - 15:43| DHA/İHA
Denizde can pazarı! Kameramandan acı haber
Ordu'nun Ünye ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren Randıman filminin kameramanı Gülkan Kan (27), kaldırıldığı Ünye Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Atatürk Mahallesi Küçük Ev mevkisinde denize giren Gülkan Kan bir anda gözlerden kayboldu. Yaklaşık yarım saat denizin içerisinde dalgalarla boğuşan genci Ordu Büyükşehir Belediyesine bağlı jet aki ekibi kurtararak karaya çıkardı. Durumu ağır olan genç acil servis ekibinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Gülkan Kan kurtarılamadı.
Ekibin bayram nedeniyle çekimlere ara verdiği ve bugün Gülkan Kan'ın da denize girmek istediği öğrenildi.
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