Denize düşen Gürcü gencin cansız bedeni bulundu

Olay, dün gece meydana geldi. Çay toplama işinde çalışmak için Rize'ye gelen Gürcistan uyruklu Lasha Malania, dün gece sahil kenarında yürürken dengesini kaybederek denize düştü. Gürcü genç, bir süre çırpındıktan sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Arama çalışması başlatan ekipler, hava kararınca çalışmalara ara verdi.

Sabahın ilk saatlerinde tekrar bölgeye gelen ekipler, Malania'nın cansız bedenini kıyıya vurmuş halde bulundu. Malania'nın cansız bedeni, Kaçkar Devlet Hastanesi morguna götürülürken, işlemlerin tamamlanmasının ardından Gürcistan'a gönderileceği belirtildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.