Deprem mi oldu? 27 Kasım bir son dakika deprem haberi daha

Türkiye deprem haberiyle sarsılmaya devam ediyor. Son zamanlarda artış gösteren deprem haberlerine bir yenisi daha eklendi ve bu kez Denizli beşik gibi sallandı. İşte Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika deprem haberleri...



BU KEZ MANİSA'DA DEPREM (27 Kasım ÇARŞAMBA)



Manisa Kozluören-Soma'da 01.57'de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 3.8 km derinlikte olduğu ölçümlendi.



DENİZLİ BEŞİK GİBİ SALLANDI! (26 KASIM SALI)



Denizli'nin Çardak ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Son dakika | Denizli'de korkutan deprem Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.03'te Denizli'nin Çardak ilçesinde 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu.



ADANA'DA SON DAKİKA DEPREMİ (24 KASIM PAZAR)



AFAD'dan yapılan açıklamada, Adana'nın Kozan ilçesinde saat 16.33'te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Kozan ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin saat 16.33'te, 11,25 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi. Depremin, Kozan'ın yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildiği öğrenildi.





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