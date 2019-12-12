Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? Son dakika deprem haberleri 12 Aralık Kandilli

Son deprem haberleri... Kandilli Rasathanesi meydana gelen son depremleri listelemeye devam ediyor. Balıkesir'de art arda yaşanan depremleri vatandaşları tedirgin ederken bu sabah saatlerinde Girit Adası açıklarında bir deprem daha meydana geldi. Peki, son depremler nerede oldu? İşte 12 Aralık 2019 son depremler listesi.



AKDENİZ'DE DEPREM

Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi son depremler listesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.05'te Girit Adası'nın güney doğusu açıklarında 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ

Depremin deniz yüzeyinin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği tespit edildi.

ENDONEZYA'DA DEPREM

Endonezya'nın Maluku eyaletinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyalete bağlı Tanimbar Adaları'nın 188 kilometre kuzeybatı açıklarındaki depremin, 170 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.

Depremde, ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmadı, deprem sonrası tsunami alarmı da verilmedi.

Maluku eyaletinin başkenti Ambon'da, 26 Eylül'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 36 kişi hayatını kaybetmişti.