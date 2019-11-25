Deprem mi oldu? Son dakika deprem haberleri 25 Kasım!

Son zamanlarda birbir ardına gelen deprem haberleri sonrası vatandaşlar deprem aramaları oldukça hız kazandı. Peki bugün deprem oldu mu? İşte yurt genelinde meydana gelen son dakika deprem haberleri...



ADANA'DA SON DAKİKA DEPREMİ (24 KASIM)



AFAD'dan yapılan açıklamada, Adana'nın Kozan ilçesinde saat 16.33'te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Kozan ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin saat 16.33'te, 11,25 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi. Depremin, Kozan'ın yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildiği öğrenildi.



BU KEZ BALIKESİR SALLANDI! (21 KASIM PERŞEMBE)



Balıkesir'de yaklaşık 15 dakika arayla 3.9 ve 3.3 büyüklüğünde iki deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verdiği bilgiye göre, saat 15.15'te merkez üssü Bigadiç ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntı, yerin yaklaşık 11,46 kilometre derinliğinde gerçekleşti. İlk depremin ardından saat 15:27'de merkez üssü yine Bigadiç olan 3.3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. İkinci depremin derinliği ise 6.39 kilometre olarak ölçüldü. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise 3.9 büyüklüğünde depremin merkez üssünü Sındırgı ilçesine bağlı Taşköy olarak açıkladı. İkinci depremin büyüklüğü ise 3.5 olarak tespit edildi. Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, 3,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin ilçelerinde olumsuz bir durumun bulunmadığını söyledi.



VAN'DAN KORKUTAN DEPREM HABERİ (20 KASIM ÇARŞAMBA)



Kandilli Rasathanesi saat 01.29'da merkez üssü Van Başkale olan 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 5 km olarak duyuruldu.



Önceki gün Türkiye-İran sınır bölgesinde 3 dakika arayla 3,9 ve 4,7 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana gelmiş, deprem Van'da da şiddetli şekilde hissedilmişti. Yaklaşık 6 kilometre derinlikte gerçekleşen depremlerin merkez üssünün Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 15 kilometre, Van'ın Başkale ilçesine ise 18 kilometre mesafe olduğu açıklanmıştı



TÜRKİYE-İRAN SINIRINDA DEPREM! (19 KASIM SALI)



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.11'de merkez üssü İran'ın Türkiye sınır bölgesinde 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Söz konusu depremden 3 dakika sonra saat 03.14'te yine aynı bölgede 4,7 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti. Yaklaşık 6 kilometre derinlikte gerçekleşen depremlerin merkez üssünün Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 15 kilometre, Van'ın Başkale ilçesine ise 18 kilometre mesafe olduğu belirlendi. Kandilli depremin büyüklüğünü 5.1 olarak açıkladı.





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