Deprem mi oldu? Son dakika deprem listesi 15 Aralık Kandilli Rasathanesi

Türkiye ve çevresinde yaşanan son depremler vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Depremlerin büyüklükleri vatandaşlar tarafından korku vepaniğin yaşanmasına neden oluyor. Kandilli Rasathanesi tarafından Türkiye ve çevresinde yaşanan son depremler listelenmeye devam ediyor. Peki Türkiye'de en son ne zaman deprem oldu?

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