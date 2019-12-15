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15.12.2019 - 19:15 |

Deprem mi oldu? Son dakika deprem listesi 15 Aralık Kandilli Rasathanesi

Yurt genelinde son zamanlarda iyice artan deprem haberleri sonrası vatandaşlar, son dakika deprem araştırmaları yapıyor. Peki son olarak nerede deprem oldu? İşte Kandilli Rasathanesi'nden gelen 15 Aralık son dakika deprem haberleri...

Deprem mi oldu? Son dakika deprem listesi 15 Aralık Kandilli Rasathanesi

Türkiye ve çevresinde yaşanan son depremler vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Depremlerin büyüklükleri vatandaşlar tarafından korku vepaniğin yaşanmasına neden oluyor. Kandilli Rasathanesi tarafından Türkiye ve çevresinde yaşanan son depremler listelenmeye devam ediyor. Peki Türkiye'de en son ne zaman deprem oldu?

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