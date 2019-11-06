Devlet korumasÄ±ndaki 2 bin 183 genÃ§, kamuya atandÄ±

Aile, Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal Hizmetler BakanÄ± Zehra ZÃ¼mrÃ¼t SelÃ§uk, BakanlÄ±ÄŸÄ±n ReÅŸat MoralÄ± Salonu'nda dÃ¼zenlenen "Devlet KorumasÄ±ndan YararlanmÄ±ÅŸ GenÃ§lerin Kamu Kurum ve KuruluÅŸlarÄ±na YerleÅŸtirilmesi TÃ¶reni"ne katÄ±ldÄ±.

Ã‡ocuklara iyi bir gelecek hazÄ±rlamanÄ±n kendileri iÃ§in her ÅŸeyden Ã¶nce ahlaki ve sosyal bir sorumluluk olduÄŸunu ifade eden SelÃ§uk, hiÃ§bir ÅŸeyin Ã§ocuklarÄ±n yÃ¼zÃ¼ndeki tebessÃ¼mden kÄ±ymetli ve mutluluk verici olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

DÃ¼nyada farklÄ± sebeplerle korunmasÄ±z yaÅŸayan Ã§ocuk sayÄ±sÄ±nÄ±n resmi olarak 150 milyon, resmi olmayan rakamlara gÃ¶re ise 400 milyondan fazla olduÄŸuna dikkati Ã§eken SelÃ§uk, bu trajediye son verilmesinin Ã¶ncelikle devletlerin sonra da herkesin sorumluluÄŸunda bulunduÄŸunu vurguladÄ±.

BakanlÄ±k olarak, genÃ§lerin korunmasÄ± ve hayata en iyi ÅŸekilde hazÄ±rlanmasÄ± iÃ§in tÃ¼m imkanlarÄ± seferber ettiklerini dile getiren SelÃ§uk, "BugÃ¼ne kadar, Ã§ocuklarÄ±mÄ±z emanettir diyerek, doÄŸumlarÄ±ndan yetiÅŸkinlik Ã§aÄŸlarÄ±na kadar her tÃ¼rlÃ¼ ihtiyaÃ§larÄ±yla ilgilendik. Ã‡ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n sevinciyle sevindik, baÅŸarÄ±larÄ±yla mutlu olduk. Ã‡ocuklarÄ±mÄ±zÄ± Ã¶nlenebilir risklerden koruyarak, huzur iÃ§inde yaÅŸamlarÄ±nÄ± saÄŸlamak amacÄ±yla var gÃ¼cÃ¼mÃ¼zle Ã§alÄ±ÅŸmaktayÄ±z." diye konuÅŸtu.

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2 BÄ°N 200 GENÃ‡, UNVAN DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°ÄžÄ°NDEN FAYDALANDI

Bakan SelÃ§uk, devlet korumasÄ±ndaki Ã§ocuklarÄ±, eÄŸitimlerinin her aÅŸamasÄ±nda desteklediklerini belirterek, gelecek kaygÄ±sÄ± yaÅŸamamalarÄ± iÃ§in genÃ§lerin istihdamda olmalarÄ±nÄ± Ã¶nemsediklerini sÃ¶yledi.

GenÃ§lerin kamu kurumlarÄ±na atanmasÄ±nda merkezi yerleÅŸtirme sistemine geÃ§tiklerini anÄ±msatan SelÃ§uk, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z dÃ¼zenlemeyle hak sahipliÄŸini kazanmada baÅŸvuru sÃ¼resini 2 yÄ±ldan 5 yÄ±la Ã§Ä±kardÄ±k. YÄ±lda bir kez yapÄ±lmakta olan devlet korumasÄ±ndan yararlanmÄ±ÅŸ genÃ§lerimiz iÃ§in kamu kurumlarÄ±na yerleÅŸtirmelerini artÄ±k yÄ±lda Ã¼Ã§ kez yapmaktayÄ±z. AyrÄ±ca 2018'deki dÃ¼zenlemeyle genÃ§lerimiz, mÃ¼hendis, Ã¶ÄŸretmen, hemÅŸire, avukat, tekniker gibi unvanlara atanabiliyor. Bu yÃ¶nÃ¼yle baÅŸarÄ± gÃ¶steren genÃ§lerimiz toplumda rol model olarak akranlarÄ±na da gÃ¼zel Ã¶rnek sunuyorlar. YerleÅŸtirme iÅŸlemleri, kamu kurumlarÄ±mÄ±zÄ±n ihtiyaÃ§larÄ± doÄŸrultusunda talep ettikleri unvanlara yerleÅŸtirilerek gerÃ§ekleÅŸtirilmekte. Daha Ã¶nce atamasÄ± yapÄ±lan 2 bin 200 gencimizi de bu unvan deÄŸiÅŸikliÄŸinden faydalandÄ±rdÄ±k."

15 YILDA 29 BÄ°N GENÃ‡ Ä°ÅžE YERLEÅžTÄ°RÄ°LDÄ°

Ã–zel sektÃ¶r istihdam teÅŸviki uygulamasÄ±ndan, 2 bin 600 farklÄ± iÅŸ kolunda 3 bin gencin faydalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan SelÃ§uk, kamuya yerleÅŸtirmeyle ilgili ÅŸu bilgileri verdi:

"1988'den 2002'ye kadar 21 bin hak sahibi bu kapsamda iÅŸe yerleÅŸtirilebilmiÅŸ iken, 2003-2018 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda hÃ¼kÃ¼metlerimiz dÃ¶neminde iÅŸe yerleÅŸtirdiÄŸimiz genÃ§lerimizin sayÄ±sÄ± 29 bine yaklaÅŸtÄ±. BugÃ¼n 2 bin 183 kadro iÃ§in yerleÅŸtirme yapacaÄŸÄ±z. AralÄ±k ayÄ±nda bir yerleÅŸtirme daha yapacaÄŸÄ±z. BÃ¶ylelikle bu yÄ±l iÃ§in 3 bin 200 kadro/pozisyona ulaÅŸmayÄ± hedefliyoruz. Bu kadrolarÄ±n tamamÄ±na yerleÅŸtirme yapabildiÄŸimiz takdirde, 17 yÄ±lda kamuya yerleÅŸtirilen devlet korumasÄ±ndan yararlanan genÃ§lerimizin sayÄ±sÄ± 32 bine ulaÅŸmÄ±ÅŸ olacak. Bu zamana kadar gerÃ§ekleÅŸtirilen koruyucu Ã¶nleyici faaliyetlere ve Ã§ocuklarÄ±mÄ±z ile ailelerini desteklemek amacÄ±yla bu projelerimize devam ediyoruz."

YaklaÅŸÄ±k 6 bin koruyucu aile yanÄ±nda 7 bini aÅŸkÄ±n Ã§ocuÄŸun bakÄ±mÄ±nÄ± saÄŸladÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayan SelÃ§uk, "2018'de 647 Ã§ocuÄŸumuz ailelerin yanÄ±na yerleÅŸtirildi. BugÃ¼ne kadar 17 binden fazla Ã§ocuÄŸumuzu evlat edinme hizmetinden faydalandÄ±rdÄ±k. Koruma ve bakÄ±m altÄ±na aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n kaldÄ±ÄŸÄ± koÄŸuÅŸ tipi kuruluÅŸlarÄ±n hizmetini sonlandÄ±rdÄ±k. Koruma altÄ±ndaki yaklaÅŸÄ±k 14 bin Ã§ocuÄŸumuza aile ortamÄ±na en yakÄ±n evlerde bakÄ±m hizmeti vermekteyiz. Burada kalan Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n; milli ve manevi deÄŸerlere baÄŸlÄ±, Ã¶z gÃ¼venli gÃ¼Ã§lÃ¼ bireyler olarak toplumsal hayata katÄ±lmalarÄ±nÄ± Ã¶nemsiyoruz." dedi.

OKUL DESTEK PROJESÄ° BAÅžLATILDI

SelÃ§uk, BakanlÄ±ÄŸÄ±n sosyal hizmetlerinin, aile odaklÄ± bir anlayÄ±ÅŸ ve stratejiyle yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bildirerek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Ã‡ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n aile birlik ve bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§inde bÃ¼yÃ¼melerini saÄŸlamak da koruma hizmetlerimizin temelini oluÅŸturuyor. EvlatlarÄ±mÄ±zÄ±n hem fiziksel, hem de psikolojik ve ahlaki geliÅŸimi iÃ§in gerekli ÅŸartlarÄ±, Ã¶ncelikle aile ortamÄ±nda saÄŸlamayÄ± Ã¶nemsiyoruz. Åžayet kuruluÅŸ bakÄ±mÄ±nda rehabilitasyon zorunluysa sÃ¼reÃ§ sonrasÄ± Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n aileleri yanÄ±na dÃ¶ndÃ¼rÃ¼lmesini saÄŸlÄ±yoruz. Bunun da mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ± durumlarda Ã§ocuk evlerimize veya Ã§ocuk evleri sitelerimize yerleÅŸtiriyoruz. BugÃ¼n Sosyal Ekonomik Destek hizmetimizle kendi aileleri yanÄ±nda destek verdiÄŸimiz 126 bini aÅŸkÄ±n Ã§ocuÄŸumuz bulunmakta. AyrÄ±ca, okul dÄ±ÅŸÄ± zamanlarÄ±nÄ± kaliteli ve verimli geÃ§irmeleri iÃ§in de ortam ve imkanlarÄ± sunabilmek iÃ§in Okul Destek Projesini baÅŸlattÄ±k. 23 ilde pilot proje olarak baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. BugÃ¼n 81 ile yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸ durumdayÄ±z. BugÃ¼ne kadar 14 bini aÅŸkÄ±n Ã§ocuÄŸumuza ulaÅŸtÄ±k."

Bakan SelÃ§uk, konuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kura butonuna basarak, devlet korumasÄ±ndan yararlanmÄ±ÅŸ 2 bin 183 gencin kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±na yerleÅŸtirme iÅŸlemini yaptÄ±.