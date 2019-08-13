13.08.2019 - 10:19| DHA
Devrilen tarım aracının sürücüsü öldü
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, kontrolden çıkarak, devrilen patpatın sürücüsü Ali Yılmaz (71), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, ilçeye bağlı Harmanlı beldesinde meydana geldi. Köyde tarlaya giden Ali Yılmaz'ın kullandığı, patpat diye bilinen tarım aracı, kontrolden çıkıp, devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralanan sürücü Yılmaz'ı ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Ali Yılmaz'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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