Dikkat Son gÃ¼nlerde sayÄ±larÄ± arttÄ±

BÃ¼ke, â€œSelenyum, demir ve Ã§inko gibi vitaminler vÃ¼cudun direncini ayakta tutar. BunlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra her gÃ¼n bir bardak ekinezya Ã§ayÄ± iÃ§mek baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemini dÃ¼zenler" dedi.

HASTANELERE BAÅžVURANLAR VAR

Son gÃ¼nlerde uzun sÃ¼ren gripten bir Ã§ok kiÅŸi ÅŸikayet ediyor. Ä°stanbul'da bu ÅŸikayetle doktora baÅŸvuranlarÄ±n sayÄ±sÄ± oldukÃ§a fazla. Ã–zellikle akÅŸam saatlerinde hastanelerin acil servislerine uzun sÃ¼ren grip ÅŸikayetiyle baÅŸvuranlar var.

BakÄ±rkÃ¶y Sadi Konuk Devlet Hastanesi'nin acil servisine gelen Recep Budak, â€œBen de dahil olmak Ã¼zere ailemde grip var. Yeni yeni iyileÅŸiyorum. Doktora gittim. SoÄŸuk algÄ±nlÄ±ÄŸÄ± ilaÃ§larÄ± kullandÄ±m. Ben bunu yediÄŸimiz Ã¼rÃ¼nlere, saÄŸlÄ±ksÄ±z beslenmeye, hormonlu Ã¼rÃ¼nler ve mevsim geÃ§iÅŸlerine baÄŸlÄ±yorum" ifadelerini kullandÄ±. Volkan FÄ±rat da, â€œEvde kardeÅŸlerim baÅŸta olmak Ã¼zere hemen hemen herkes hasta. Hastaneye gittik. SoÄŸuk algÄ±nlÄ±ÄŸÄ±ndan ateÅŸ dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼ye kadar her ÅŸeyi temin ettiler saÄŸ olsunlar. Koridorlarda adÄ±m atmaya yer yoktu. Herkes hastalanmÄ±ÅŸ" dedi.Â

â€œGRÄ°P VAKASI BÄ°R HAFTA Ä°Ã‡Ä°NDE TEDAVÄ° EDÄ°LMELÄ°DÄ°R"

Sonbahar ve kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda birden fazla sayÄ±da soÄŸuk algÄ±nlÄ±ÄŸÄ± ve nezle vakasÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼lebileceÄŸini belirten Yeditepe Ãœniversitesi KozyataÄŸÄ± Hastanesi Enfeksiyon HastalÄ±klarÄ± ve Klinik Mikrobiyoloji UzmanÄ± Prof. Dr. Ã‡aÄŸrÄ± BÃ¼ke, â€œHastalÄ±klarÄ±n bu dÃ¶nemde uzun sÃ¼rmesi Ã§ok normal. SoÄŸuk algÄ±nlÄ±ÄŸÄ±na yol aÃ§an Ã§ok fazla sayÄ±da virÃ¼s var. Aradan bir hafta geÃ§tikten sonra tekrar tekrar hastalÄ±k gÃ¶rÃ¼lebilir. Grip ise baÅŸladÄ±ÄŸÄ± andan itibaren en geÃ§ bir hafta iÃ§erisinde dÃ¼zelir. Altta kronik hastalÄ±ÄŸÄ± olan kiÅŸiler en Ã¶nemli risk gruplarÄ±dÄ±r. Bu kiÅŸilerde hastalÄ±k zatÃ¼rre tablosuna dÃ¶nÃ¼ÅŸebilir. BÃ¶yle kiÅŸilerde zatÃ¼rre geliÅŸtiÄŸinde hayati tehdit eden duruma dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼r. Genellikle uzun sÃ¼re Ã¶ksÃ¼rÃ¼k devam eder. KiÅŸilerde Ã¶ksÃ¼rÃ¼ÄŸÃ¼n devam etmesi nedeniyle 'ben iyileÅŸmiyorum' diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼r" ifadelerini kullandÄ±.

â€œSERUM TEDAVÄ°SÄ° ETKÄ°LÄ° BÄ°R YÃ–NTEM DEÄžÄ°L"

Ãœst solunum yolu enfeksiyonlarÄ±nda hele de sÄ±vÄ± kaybÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± koÅŸullarda damardan serum vermenin etkili bir tedavi yÃ¶ntemi olmayacaÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izen Prof. Dr. Ã‡aÄŸrÄ± BÃ¼ke ÅŸÃ¶yle devam etti:

â€œSerum, o anlÄ±k kiÅŸiyi birazcÄ±k rahatlatÄ±r. Ama tedavide bu serumlarÄ±n bilimsel olarak kanÄ±tlanmÄ±ÅŸ bir etkinliÄŸi yoktur. Ãœst solunum yolu enfeksiyonlarÄ±nda damardan sÄ±vÄ± vermenin etkinliÄŸi sÃ¶z konusu deÄŸil. BÃ¶yle durumlarda tablo Ã§ok aÄŸÄ±rsa evde dinlenmek, damardan deÄŸil ama aÄŸÄ±zdan sÄ±vÄ± almasÄ±nÄ± Ã¶nermek tedavide daha gerÃ§ekÃ§i bir yoldur. Selenyum, demir ve Ã§inko gibi vitaminler vÃ¼cudun direncini ayakta tutmada ve Ã¼st solunum yolu enfeksiyonlarÄ±na karÅŸÄ± korumada etkili. HastalÄ±k baÅŸladÄ±ktan sonra bunlarÄ± kullanmak Ã§ok etkili olmamaktadÄ±r. BunlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra ekinezya Ã§ayÄ±nÄ±n vÃ¼cut direncini artÄ±rmada etkinliÄŸi var. Bu Ã§ayÄ± sonbahar ve kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda gÃ¼nde bir defa normal Ã§ay yerine gÃ¼nde bir defa tÃ¼ketmek baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemini dÃ¼zenlemek aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nerilen bir bitki Ã§ayÄ±dÄ±r.



â€œGRÄ°P TEDAVÄ°SÄ°NDE ANTÄ°BÄ°YOTÄ°ÄžÄ°N YERÄ° YOK"

Antibiyotiklerin sadece bakterileri tedavi edeceÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izen Prof. Dr. Ã‡aÄŸrÄ± BÃ¼ke, grip tedavisinde antibiyotik kullanÄ±mÄ±nÄ±n etkili bir yÃ¶ntem olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. Prof. Dr. Ã‡aÄŸrÄ± BÃ¼ke ÅŸÃ¶yle devam etti:

â€œGrip tedavisinde antibiyotiklerin yeri yoktur. Ancak 3'Ã¼ncÃ¼ 5'inci gÃ¼nden sonra Ã¶zellikle de risk grubundaki kiÅŸilerde enfeksiyon akciÄŸerlere kadar ilerleyecek duruma geldiyse bu yÃ¼zde 90 bakterilerin oluÅŸturduÄŸu bir zatÃ¼rredir. O zaman doktor kontrolÃ¼nde antibiyotik kullanÄ±labilir. Yoksa gripte antibiyotiÄŸin hem yeri yoktur hem de vÃ¼cut iÃ§in zararlÄ± olabilmektedir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ antibiyotik vÃ¼cudumuzda bulunan iyi bakterilerin ortadan kalkmasÄ±na ve vÃ¼cudumuzun direncini aÅŸaÄŸÄ± Ã§ekmesine neden olacaktÄ±r.

â€œELLER EN AZ 40 SANÄ°YE YIKANMALIDIR"

HastalÄ±ÄŸa daha az yakalanmak aÃ§Ä±sÄ±ndan baÅŸta okul Ã§aÄŸÄ±ndaki Ã§ocuklar olmak Ã¼zere toplumdaki bÃ¼tÃ¼n insanlarÄ±n el hijyenine dikkat etmesi gerektiÄŸini vurgulayan Prof. Dr. BÃ¼ke, â€œBir kiÅŸiyle tokalaÅŸtÄ±ktan ya da herhangi bir eÅŸyaya dokunduktan sonra mutlaka ellerimizi yÄ±kamamÄ±z bizi viral Ã¼st solunum yolu enfeksiyonlarÄ±ndan koruyacaktÄ±r. HapÅŸÄ±ran kiÅŸilerden de uzak durmak etkili korunma yÃ¶ntemleri arasÄ±nda. Etkin bir el temizliÄŸi aÃ§Ä±sÄ±ndan en az 40-60 saniye el yÄ±kama iÅŸlemi uygulanmalÄ±dÄ±r" dedi.

HenÃ¼z gribe yakalanmayan bir kiÅŸinin ocak ayÄ±nda bile aÅŸÄ± yaptÄ±rabileceÄŸini anlatan Enfeksiyon HastalÄ±klarÄ± ve Klinik Mikrobiyoloji UzmanÄ± Prof. Dr. Ã‡aÄŸrÄ± BÃ¼ke, â€œGrip aÅŸÄ±sÄ±nÄ±n tÃ¼m dÃ¼nyada koruyuculuÄŸu yÃ¼zde 30 ila 60 arasÄ±nda deÄŸiÅŸir. Gribe yakalamaktan koruyamasa bile ciddi aÄŸÄ±r tablolara dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼ engellemek aÃ§Ä±sÄ±ndan aÅŸÄ±ya Ã¶nem veriyoruz" dedi.