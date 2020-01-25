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25.01.2020 - 00:57 | | AA

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Depremde evine giremeyen vatandaşlar geceyi camilerde geçirebilir

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Elazığ ve Malatya'da depremde evlerine giremeyen vatandaşların uygun olan camilerde geceyi geçirebileceklerini bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Depremde evine giremeyen vatandaşlar geceyi camilerde geçirebilir

Erbaş, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Elazığ ve Malatya'da depremde evlerine giremeyen vatandaşlarımız, arzu etmeleri halinde görevlilerimizin rehberliğinde uygun olan camilerimizde geceyi geçirebilirler." ifadelerini kullandı.

Elazığ depreminin şiddetini gösteren en net görüntülerElazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetini en net şekilde gösterenlerden biri avize satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası oldu.
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