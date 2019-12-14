Doğa Koleji'nde son durum: Gözler pazartesi gününe çevrildi

Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Saçaklıoğlu’nun cuma günü yaptığı açıklamada satış görüşmelerinin tamamlandığını duyurmuştu. Saçaklıoğlu, “Doğa Koleji’nin devri ile ilgili yürütülen görüşmeler bugün itibarıyla son aşamaya geldi. Detaylı bilgilendirme, 14 Aralık 2019 Cumartesi günü yapılacaktır. Yeni sürecin Doğa ailesine hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Fakat gelen son bilgilere göre açıklama pazartesi gününe ertelendi.

Velilerin ve öğretmenlerin merakla beklediği Doğa Koleji'nde son durum pazartesi belli olacak.

NELER YAŞANMIŞTI?

Doğa Koleji'nde maaşlarını alamayan öğretmenler ders boykotu yapmış, yönetimden açıklama talep eden veliler ise geçen hafta İstanbul Ataşehir’deki genel müdürlük binasında toplanmıştı. Yönetimden yanıt alamayan veliler girişteki turnikeleri aşarak genel müdürlük binasına girmişti.