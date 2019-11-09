Doğu Akdeniz’e 32 gemiyle çıkarma

Barış Pınarı Harekâtı ile Suriye’nin kuzeyinde oluşturulacak terör koridoruna darbe vuran Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’ta Türkiye’nin çıkarlarını korumak için tatbikatlarını sürdürüyor. Mavi Vatan ve Deniz Kurdu tatbikatları ile denizlerde kararlılık mesajı veren TSK’nın, Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı, 9-20 Kasım tarihlerinde Doğu Akdeniz’de gerçekleştirilecek. Atış ve eğitimlerin yanı sıra, deprem ve insani yardım faaliyetleri de icra edilecek.

32 gemi katılıyor

Tatbikata, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 32 gemi, deniz karakol uçakları, deniz helikopterleri, insansız hava araçları, amfibi deniz piyade birlikleri, SAT ve SAS görev timlerinin yanı sıra Deniz KBRN Timi ve Mobil Eğitim Timi katılacak. Kara Kuvvetleri’nden taarruz ve genel maksat helikopterlerinin katılacağı tatbikata, Hava Kuvvetleri de deniz harekâtına taktik hava desteği (F-16, F-4 uçakları), Havadan İhbar ve Kontrol (HİK) uçakları ile nakliye uçaklarıyla destek verecek. Jandarma Genel Komutanlığı’ndan helikopter ve arama kurtarma timleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan arama kurtarma korveti ve sahil güvenlik botları görev yapacak. Askeri güçlere İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, AFAD, Türk Kızılayı ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi’den destek verilecek.

‘Bu tatbikat farklı’

Tatbikatı Milliyet’e yorumlayan Deniz Savunma ve Güvenlik Danışmanı Emekli Albay Alp Kırıkkanat, “Bu tatbikatta farklı mesajlar var. Doğu Akdeniz’deki gelişmeler dikkate alındığında, bu tatbikat enerji politikaları kapsamında rekabet içinde olduğumuz ülkelere karşı gücümüzü ve duruşumuzu uluslararası alanda sergilememize imkân sağlayabilir” dedi. İtalya’nın denizaltısıyla Ürdün’ün ise çıkma timiyle tatbikata katılmasının önemine değinen Kırıkkanat, “Her iki ülke de bize karşı güçlerini birleştiren Mısır, GKRY, Yunanistan, İsrail ve Filistin’in bulunduğu Doğu Akdeniz Gaz Forumu’nun üyesi. Şimdi forumun iki üyesi, Türkiye’nin kontrolünde bir deniz tatbikatına katılıyor. Forumun diğer 3 üyesi Yunanistan, Mısır ve GKRY, Girit açıklarında Medusa 19 tatbikatını yapıyor. Davet 19, Doğu Akdeniz’de kimin sözünün geçtiğini gözler önüne seriyor” dedi.

40 yabancı gözlemci

ABD ve NATO dahil olmak üzere 12 dost ve müttefik ülke katılım sağlayacağı tatbikata, Azerbaycan, Brezilya, Gürcistan, İtalya, Kuveyt, Lübnan, Meksika ve Katar’dan toplam 40 gözlemci bulunacak. İtalya’dan 1 denizaltı, ABD’den ise bir deniz karakol uçağı da yer alacak.