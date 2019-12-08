‘Dost Mikroplar’

Bedenimizin ne kadar sağlıklı olduğunu anlamak için bakmamız gereken ilk yerin bağırsaklar olduğunu, bağırsakların bizim ikinci beynimiz ve sindirilmemiş her besin hastalıklara davetiye çıkaracağını belirten kitapta sağlığımızı nasıl koruyacağımızı anlatıyor. Vücudumuzun dost mikroplara ihtiyacı olduğunu anlatan kitapta sağlıklı olmak sağlıklı bağırsaklarla mümkün olacağını da ifade ediyor.

Bağırsak sağlığı için GAPS diyeti, vücutta iltihap yapan besinler, bağırsak-beyin ilişkisi ve gıda alerjileri gibi konuları ele alan kitapta basit yöntemlerle kendi deterjanınızı, güneş kreminizi, sebze meyve yıkama solüsyonunuzu üretmenin formülleri de anlatılıyor.