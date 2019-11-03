‘Dünya Kitap Başkenti İstanbul olmalı’

İstanbullu kitapseverler için sonunda kasım ayı geldi. Ziyaretçilerin dokuz gün boyunca yazarlarla ve kitaplarla buluşacağı 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı dün kapılarını açtı. Bu yıl “Edebiyatımızda 50 Kuşağı” ana temasıyla TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen fuarın açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, Uluslararası Yayıncılar Birliği Başkanı Hugo Setzer, TÜYAP Kültür Fuarları Danışman Kurucu Başkanı Doğan Hızlan, 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı Onur Yazarı Adnan Özyalçıner, 29. İstanbul Sanat Fuarı Onur Sanatçısı Mevlüt Akyıldız katıldılar.

2022 yılının adayı

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, “Türkiye genelinde yaptırdığımız STK haritalaması çalışmasında okuma kültürü ile doğrudan ilgili 346 vakıf, dernek, topluluk, kişi ve online platform var; bunların 142’si İstanbul’da bulunuyor. İstanbul kültürel çeşitliliğin korunarak kültürünün geliştirilmesinde bir merkez olmalıdır” dedi. Ardından da UNESCO’nun her yıl bir şehri “Dünya Kitap Başkenti” ilan ettiğini söyleyerek 2022 yılında İstanbul’un aday olması gerektiğini belirtti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da UNESCO’nun 2022 yılı “Kitap Başkenti” adaylığı için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. Uluslararası Yayıncılar Birliği Başkanı Hugo Setzer de konuşmasında telif hakları ve yayınlama özgürlüğüne değindi. 10 Kasım’a dek sürecek fuarda imza günü, panel, söyleşi, şiir dinletisi ve çocuk atölyelerinden oluşan kültür etkinliklerinde pek çok yazar, okurlarla bir araya gelecek. Ayrıca fuarın onur yazarı Adnan Özyalçıner için hazırlanan anı kitabından yola çıkan ve fotoğraf sanatçısı Lütfi Özgünaydın’ın fotoğraflarından oluşan “Mahallem İstanbul” sergisi de görülebilecek.

‘Okumak bir ihtiyaç’

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yaptığı konuşmada, UNESCO’nun 2022 yılı “Kitap Başkenti” projesi için her desteği vermeye hazır olduklarını belirtti. Ersoy “Okumak, bilgi ve hayal gücünün yuvası olan insan zihni için vazgeçilmez bir ihtiyaç, onu canlı ve sağlıklı tutmak için bir gerekliliktir. Kitaplar ise bu ihtiyaç ve gerekliliğin şifasıdır, çözümüdür” dedi.

‘50 Kuşağı’nın yazarı olmamın etkisi var’

İstanbul Kitap Fuarı’nın Onur Yazarı Adnan Özyalçıner konuşmasında, “Onur Yazarı olmaktan ve değerli seçici kurulun bu onuru öteki ünlü yazar arkadaşlarım gibi bana da vermiş olmasından dolayı sevinçliyim. Bu onurda benim yazdıklarımın, toplumsal çabalarımın yanında 1950 kuşağının bir yazarı olarak siyaset, toplum, edebiyat ve sanat alanındaki ataklığımın da payı var” dedi. İstanbul Kitap Fuarı ile eş zamanlı düzenlenen 29. İstanbul Sanat Fuarı Onur Sanatçısı Mevlüt Akyıldız ise şunları söyledi: “Sanatçılar farklı bakış açıları üreterek insanların farklı pencerelerden bakmasını sağlıyor. Kültürel değerlerimizi dünyaya tanıtarak ve kültür alışverişinde bulunarak sanatımı zenginleştirmeye çalışıyorum.”

Milliyet Sanat ve Milliyet Kitap fuarda

İstanbul Kitap Fuarı’nda Demirören Medya da standı ile yer alıyor. Standa giden ziyaretçiler, Milliyet Sanat dergisinin kasım ayı sayısını ve Milliyet gazetesinin kitap ekinin TÜYAP’a özel sayısını alıp okuma fırsatı yakalıyor.