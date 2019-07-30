30.07.2019 - 13:49
Eczacılıkta uzmanlık eğitimi giriş sınavı başvurusu nasıl yapılır?
Eczacılıkta uzmanlık eğitimi giriş sınavı için başvurular alınmaya başladı. Adaylar 7 Ağustos tarihine kadar başvuru işlemlerini tamamlayacak. Peki başvuru ücreti ne kadar?
Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-EUS) 21 Eylül 2019 tarihinde uygulanacaktır.
Sınava başvurular, 30 Temmuz- 07 Ağustos 2019 tarihleri arasında alınacaktır.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi sınav kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların, ilgili Kılavuzu dikkatle incelmeleri gerekmektedir.
BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
21 Eylül'de 10.15'te başlayacak olan sınav 135 dakika sürecek. Sınav ücreti 216 TL. Ek yerleştirme ücreti ise 20 TL
BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ