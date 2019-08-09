Ege bölgesi iki depremle sallandı

Ege Bölgesi dün Kuşadası Körfezi ve Denizli Bozkurt’ta meydana gelen 4.8 ve 6.0 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. İzmir, Denizli, Antalya, Aydın, Muğla, Isparta ve çevre illerle Yunan adalarına kadar hissedilen depremlerde büyük panik yaşanırken can kaybı olmadı. Denizli’nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki depremde kerpiçten yapılma 390’dan fazla evde hasar meydana gelirken Denizli, Isparta ve Afyonkarahisar’da 80’den fazla kişi hastanelere başvurdu. Bozkurt kaymakamlık ve belediye binası da hasar gördüğü için boşaltıldı.

Geniş alanda etkili oldu

AFAD’ın merkez üssünü Denizli’nin Bozkurt ilçesi olarak saptadığı deprem 14.25’te meydana geldi. İlçeye bağlı Armutalanı köyüne 1.74 kilometre mesafede yaşanan depremin 7.09 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Deprem, Denizli’nin yanı sıra Aydın, Antalya, Muğla, Burdur, Uşak ve Isparta’da da hissedildi. Vatandaşlar iş yerleri ve evlerinden panikle sokaklara çıktı. Depremin ardından başlatılan müdahale ve iyileştirme çalışmalarında 50’si AFAD arama kurtarma personeli olmak üzere 14 kurum ve kuruluştan 329 personel görev yaptı. Bölgedeki vatandaşların barınması için 360’ı AFAD bölgesel lojistik merkezlerinden getirilen 380 aile çadırı kuruldu. Barınma, beslenme ve yaşam malzemelerinin sevk edildiği bölgeye 26 genel maksat çadırı ulaştırıldı. Bölgenin enerji ihtiyacı için 4 jeneratör kuruldu, 5 ekip alanda görevlendirildi, 22 kişilik teknik ekip hasar tespit analizine başladı.

Fuat Oktay bilgi aldı

Bozkurt ilçesinde hasar tespit çalışması için oluşturulan ekiplerin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un talimatıyla bölgeye gittiği kaydedildi. Deprem bölgesine giden Vali Hasan Karahan, tüm ekiplerin bölgeye sevk edildiğini, ilçede elektriklerin tekrar geldiğini, binasında bazı alçıpanların düştüğü belirtilen Çardak Havalimanı’nda uçuşların normal seyrinde devam ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Vali Karahan’la telefonla görüştü. Karahan’a geçmiş olsun dileklerini ileten Oktay, depreme ilişkin bilgi aldı.

Geceyi sokakta geçirdiler

Depremin merkez üssü Bozkurt ilçesi merkezinde ve ona bağlı 20 mahallede vatandaş tekrar bir sarsıntı yaşanır korkusuyla geceyi sokakta geçirdi. Geceyi çadırlarda geçirecek vatandaşlara Türk Kızılay tarafından 250 battaniye ve 100 yatak verildi, 20 mutfak seti kullanıma sunuldu. Bölgede Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Bozkurt Belediyesi ekipleri ile Tugay Komutanlığı’ndan 40 uzman çavuş, AFAD, Kızılay, Belediye, AKUT, DAK, İHH ve TRACK ekiplerinden ise toplam 92 kişi gelen çağrılara müdahale etti, olası bir yeni sarsıntıya karşı hazırda bekledi.

Depremi yaşayan Hüsam Tosun, Milliyet’e konuştu: “10 saniye müthiş bir sarsıntı yaşadık. Eşim o an işyerinde, Ordu’dan yanımıza tatile gelen iki torunumuz camide kurstaydı. Kızımız onları nasıl dışarı çıkardığını bilememiş. Evimizi 1998’da yaptım. 2 katlı ve yer yer hasarlar var. Yetkililerin gelip hasar tespiti yapmasını bekliyoruz. Bu gece mecburen dışarıdayız. Çocuklar korkudan muhabbet kuşlarını bile yanına aldı.”

‘390 evde hasar var’

Denizli’de incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “59’u ağır 390’ın üzerinde evde hasar var. 78 kişi taburcu oldu, 3 vatandaşımızın tedavileri sürüyor. Vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacı karşılanmaktadır. Talep edilen 400 çadırın yüzde 80’ü kuruldu” dedi.

8 saatte 114 sarsıntı

Ege Bölgesi’nde 8 saatte büyüklükleri 1.1 ile 6 arasında değişen 114 deprem kaydedildi. Kuşadası Körfezi’nde saat 11.39’da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından İzmir, Denizli, Muğla ve Manisa illeri ile Ege Denizi’nde çok sayıda deprem oldu. İzmir’in Bergama ve Menderes, Muğla’nın Menteşe, Marmaris ilçeleri, Gökova Körfezi, Kuşadası Körfezi, Balıkesir Susurluk ve Çanakkale Biga’da 25 sarsıntı kaydedildi. Denizli’nin Bozkurt ilçesinde ise önce 14.19’da 4.2’lik deprem meydana geldi. Bu depremden 6 dakika sonra aynı bölgede 6.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Ana şok olduğu belirtilen 6.0 büyüklüğündeki sarsıntıdan sonraki yaklaşık 80 dakikada Bozkurt, Çal, Acıpayam, Çameli, Çardak ve Honaz ilçelerinde 89 artçı daha yaşandı.

‘Ölüyoruz sandım’

Milliyet’e konuşan Bozkurt sakini 63 yaşındaki Resmiye Avdal, komşularıyla otobüs durağında oturuyor, o onları konuşuyorlar. Avdal, “Evimiz kerpiçten. 40 yıldır burada oturuyorum böyle şiddetli bir deprem yaşamadım. Sarsıntıda ölüyorum sandım. Bu gece içeri giremeyiz” diyor.

‘Böyle depremi ilk kez yaşadık’

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, deprem yıkımını en çok yaşayanlardan. Çevre köyleri ziyaret eden Çelik, “Bu deprem bize aslında hızlı yapılaşmanın kötü sonuçlarını gösterdi. Yıkılan evler daha çok kerpiçten olanlar. Biz böyle bir depremi ilk kez yaşıyoruz. Öncelikli olarak vatandaşımızın geceyi geçireceği ve yiyecek ikram edilecek çadırlar kurduk” dedi.

‘Toplantıda yakalandık’

Deprem anında belediyede toplantıda olduğunu belirten Başkan Çelik, “Öncü sarsıntıda çok önemsemedik. Ardından şiddetlenince yan binanın duvarı bulunduğumuz odanın üzerine çöktü. Kaçmaya çalıştık. O sırada ayağımı vurdum” dedi. Ayağı aksayan Çelik, “Doktora göründünüz mü?” sorumuza, “Önemli değil ben sağlıkçıyım, sonra baktırırım” yanıtını verdi. Başkan Çelik, çöken duvar nedeniyle 5 yılda aldığı tüm ödüllerin de kırıldığını belirtti, “Olsun daha çok çalışır yenilerini alırız” diye konuştu.

Körfez’de panik

Denizli’deki sarsıntıdan önce merkez üssü Kuşadası Körfezi olan 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 18.47 km derinliğindeki deprem Seferihisar ve çevre ilçeler, Aydın, Manisa’da da yoğun şekilde hissedildi. Vatandaşlar deprem nedeniyle büyük panik yaşadı.

Panikle çıktılar

Isparta’da vatandaşlar panikle dışarı çıktı. Deprem sırasında 5 katlı binanın çatısından kopan baca, park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen belediye binasına girişi yasaklayıp, personele izin verdi.